«عمومية دبي للاستثمار» توافق على توزيع أرباح نقدية 12.5%

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دبي للاستثمار توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% على المساهمين، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وجرت الموافقة من قبل المساهمين على هذا القرار، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين للشركة، الذي عقد، أمس.

ووافق المساهمون على التوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة، المتعلقة بتعزيز حجم المجلس، عبر زيادة العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 9 أعضاء وهم: عبدالرحمن المطيوعي وخالد بن كلبان وعلي فردان الفردان وخالد الكمدة وحسين ناصر لوتاه ومحمد الكتبي وفيصل الخزرجي وأحمد الحوسني وهند العلي.

وأعلنت المجموعة عن الأرباح العائدة إلى المساهمين بقيمة 1.60 مليار درهم، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بأرباح للعام السابق بقيمة 619.4 مليونا . ويأتي نمو صافي الأرباح نتيجة للمكاسب المحققة من عمليات التخارج من الحصة الغالبة والمكاسب بالقيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها في شركة الإمارات ديستريكت كولينج «ايميكول» والبالغة 980.42 مليونا.

وقال عبدالرحمن المطيوعي، رئيس مجلس الإدارة إن المجموعة متفائلة بحذر تجاه ما يحمله العام 2023. وأكد أن المجموعة ستواصل العمل لتعزيز محفظة أعمالها، والسعي لتحقيق قيمة كبيرة ومضافة، من خلال عمليات التخارج والاستحواذ المنظمة.

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