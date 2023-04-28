«الخليج للملاحة» تتوقع تفعيل قرار تخفيض رأس مالها 5 مايو

المصدر: دبي - البيان

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توقعت شركة الخليج للملاحة القابضة تفعيل قرار تخفيض رأس مالها الجمعة 5 مايو شريطة الحصول على الموافقة المسبقة لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، قالت الشركة إنها بصدد استكمال كل متطلبات الهيئة. وسيتم الإفصاح عن التاريخ المؤكد لتفعيل رأس المال فور الحصول على موافقتها.

كانت العمومية وافقت في مارس على خفض رأس المال 50% عبر إلغاء 637.7 مليون سهم من أسهمها بقيمة اسمية درهم على أساس تناسبي لإطفاء خسائر متراكمة بـ637.7 مليونا، مع استخدام الاحتياطي القانونية أو الاختيارية بالكامل لإطفاء جزء من الخسائر، ومن ثم إطفاء المتبقي من الخسائر من رأس المال.

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