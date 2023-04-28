«البيان» تسأل وروبوت «تشات جي. بي. تي» يجيب

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سؤال «البيان» اليومي لروبوت الذكاء الاصطناعي «تشات جي. بي. تي» ، الذي لا تشكل إجابته أي تعبير عن رأي أية جهة أو تقدم معلومة صادرة عنها، بقدر ما تستهدف تقديم إجابة توليدية على سبيل سرد تجربة جديدة في السؤال والجواب قد تختلف في معالجة المضمون والشكل.

ما مدى أهمية السياحة المستدامة في الاقتصاد؟

تعتبر السياحة المستدامة أسلوباً مستداماً لتطوير الاقتصاد المحلي، حيث ترتكز على استخدام الموارد البيئية والثقافية بطريقة مسؤولة ومستدامة، وتساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل في المناطق السياحية.

وتعد السياحة المستدامة مهمة جداً للاقتصاد، لأنها تساعد على تحفيز الاستثمارات المحلية وتحسين البنية التحتية، وتطوير الصناعات الخدمية والصناعات المرتبطة بالسياحة، مثل الفنادق والمطاعم والمتاحف والمحلات التجارية، وتساعد على تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، وتعزز فرص التوظيف، وتدعم التجارة العادلة والتنمية المستدامة في المناطق السياحية.

إضافة إلى ذلك تسهم السياحة المستدامة في الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي للمناطق السياحية، وتحفظ الموارد الطبيعية، وتقلل من تأثير النشاطات السياحية الضارة على البيئة، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع الثقافي.

وبما أن السياحة المستدامة تعتمد على توفير تجربة سياحية فريدة وممتعة للزوار بطريقة مستدامة ومسؤولة فإنها تشجع على زيادة عدد السياح، وتحسين صورة الوجهة السياحية، وتسهم في تحسين الاقتصاد المحلي، ولا يوجد تقرير حديث يعطي حجم سوق السياحة المستدامة في الشرق الأوسط بشكل دقيق، ولكن يعتقد أنها تشهد نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، ومن المهم أيضاً ملاحظة أن العديد من الوجهات السياحية في المنطقة بدأت في تطوير وتعزيز عروض السياحة المستدامة، ما يدل على اهتمامها بالحفاظ على البيئة، والمحافظة على الموروث الثقافي.

وبالنسبة لحجم سوق السياحة المستدامة في العالم ففي عام 2019 توقع تقرير «منظمة السياحة العالمية» أن يصل إجمالي إنفاق السياحة المستدامة إلى 181 مليار دولار، ويمثل ذلك نسبة 10 % من إجمالي الإنفاق السياحي في العالم، ويتوقع أن يزيد الاهتمام بالسياحة المستدامة في المستقبل، حيث يتزايد عدد المسافرين، الذين يبحثون عن تجارب سياحية مستدامة ومسؤولة بيئياً واجتماعياً.

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