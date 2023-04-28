«كابسات» يجمع رواد الإنتاج والبث 18-16 مايو

المصدر: دبي - وام

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يسلط «المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية- كابسات 2023» الضوء على أحدث الاتجاهات، والابتكارات والتقنيات الكفيلة بإعادة رسم ملامح مستقبل وسائل الإعلام وقطاع الترفيه، ويعد المعرض الحدث الأبرز عالمياً في قطاعات إنشاء المحتوى والإنتاج والتوزيع ووسائل الإعلام الرقمية والبث والأقمار الاصطناعية.

وسيقام المعرض بدورته لهذا العام، خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع رواد سوق الإنتاج والبث.

وتأتي الدورة التاسعة والعشرين في وقت يشهد فيه القطاع نمواً إيجابياً، إذ تشير التوقعات إلى أن سوق الإعلام والترفيه في المنطقة سيسجل نمواً سنوياً مركباً، بمعدل 7.4% خلال الأعوام من 2021 إلى 2026، ليصل إلى 47 مليار دولار.

ويتوقع بنهاية العام أن يحقق قطاع الفيديو حسب الطلب إيرادات 174.8 مليون دولار، وستتوسع بمعدل سنوي 5.04%، لتصل إلى 215.7 مليون دولار بحلول 2027، وينطوي سوق الاشتراك في تقنية الفيديو حسب الطلب على إمكانات هائلة حيث يبلغ حجم السوق 157.10 مليون دولار في 2023.

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