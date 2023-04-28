بحث مستقبل التعاون بين موانئ أبوظبي والكونغو

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبل دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي في الكونغو برازافيل، لمناقشة مستقبل التعاون لتطوير وتشغيل وإدارة محطة «نيو مول».

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي، ووزارة التعاون الدولي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الكونغو، في أبوظبي الشهر الماضي، بهدف إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض في ميناء «بوانت نوار»، وبموجب هذه الاتفاقية تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي الحق الحصري بالاستثمار في تطوير وتشغيل وإدارة محطة «نيو مول»، والتي ستقوم بمناولة الحاويات والبضائع العامة، والسائبة، وغيرها من البضائع الأخرى. وستوفر المجموعة خدمات رقمية وحلولاً تقنية، من شأنها تعزيز كفاءة المنشأة الجديدة، ويتضمن ذلك مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل لنافذة موحدة، وتطوير البرمجيات، والهندسة الرقمية.

وقال الكابتن محمد الشامسي: سعدت بلقاء رئيس الكونغو، وفرصة عرض خطتنا لمشروع المحطة الجديدة متعددة الأغراض في ميناء «بوانت نوار». ومن خلال هذا التعاون سنتمكن، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، من المساهمة في نمو وازدهار بلدينا. إننا واثقون بقدرتنا على دعم تنفيذ خطط التنمية الطموحة لجمهورية الكونغو.

وتمتد صلاحية هذه الاتفاقية المبدئية لمدة سنة من تاريخ توقيعها، وقد تؤدي إلى إبرام اتفاقية امتياز رهناً بالتقييم الدقيق للجوانب الفنية والقانونية والتجارية والبيئية.

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