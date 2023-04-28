إماراتي رئيساً لمجلس إدارة «إتش إس بي سي» في الشرق الأوسط للمرة الأولى

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك «إتش إس بي سي» تعيين عبد الفتاح شرف في منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط، ليكون أول إماراتي يتسلم هذا المنصب في تاريخ البنك في المنطقة.

كما تم تعيين محمد المرزوقي خلفاً له في منصب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات، وتأتي هذه التعيينات القيادية الجديدة، التي تصبح نافذة اعتباراً من 1 مايو، ضمن خطة البنك لتسريع نمو أعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا» أتطلع قدما لمواصلة العمل مع عبد الفتاح شرف في منصبه الجديد كرئيس مجلس الإدارة لبنك HSBC الشرق الأوسط وكذلك دعم محمد المرزوقي في منصبه الجديد أيضا كرئيس تنفيذي لبنك HSBC في الامارات للبناء على تاريخ وجودنا الطويل في الدولة ولتعميق وتقوية علاقاتنا التاريخية والدفع بها نحو آفاق اكبر في مختلف قطاعات أعمالنا في الامارات ضمن سعينا في تنفيذ استراتيجيتنا وتسريع نمو أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا.»

ويتولى عبد الفتاح شرف منصبه الجديد كرئيس مجلس الإدارة لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الامارات لمدة 13 عاما الى جانب اشرافه على إدارة أعمال البنك في الجزائر والبحرين والكويت ضمن منصب رئيس إدارة الأعمال الدولية منذ عام 2017.

15 عاماً

ويأتي تعيين عبد الفتاح شرف في منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك HSBC الشرق الأوسط بعد مرور 15 عاما على خدمته في البنك في الامارات الذي كان انضم اليه في العام 2008 لقيادة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المالية الشخصية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتولى شرف منصبه الجديد خلفاً لسمير عساف الذي سيبقى عضوا غير تنفيذي في مجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط وكذلك كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة HSBC الشرق الأوسط القابضة بي في وهي الشركة القابضة لبنك HSBC الشرق الأوسط.

من جانبه، يأتي تعيين محمد المرزوقي كتتويج لمسيرة مهنية مصرفية طويلة مع HSBC منذ انضمامه للبنك في 2002.

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