دانوب العقارية تطلق أول برج سكني يحمل علامة «فاشون تي في» بدبي

المصدر: دبي- البيان

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، إطلاق مشروع فاشونز من قبل الدانوب وفاشون تي في، ليحمل علامة «فاشون تي في» بدبي. وفاشونز الذي يقع في قلب دبي، هو برج سكني فاخر، يضم أكثر من 700 شقة موزعة على 65 طابقاً.

وقال رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دانوب العقارية: يسعدنا التعاون مع فاشون تي في بمشروع فاشونز، لنجلب سحر الأزياء الفاخرة إلى العقارات.

وقال ميشيل آدم مؤسس فاشون تي في: يسعدني مشاركة فاشون تي في مع دانوب العقارية لإنشاء فاشونز في دبي. وهذا المشروع سيعكس تماماً قيم علامتنا التجارية وجمالياتها.

ويقع فاشونز في مثلث قرية الجميرا، وسيضم وسائل راحة عالمية المستوى، بما في ذلك صالة فاشون تي في الرياضية، مع مسبح ومطاعم فاشون تي في، ومقاهي فاشون تي في، لتلبية احتياجات السكان. سيكون لدى فاشونز أكثر من 40 مرفقاً، منها استوديو للرقص والزومبا، ومنطقة التأمل، وحديقة ترامبولين، وممر للموضة، وملعب كرة مضرب، وشرفة تزلج، وحلبة تزلج، ومدرسة شطرنج في الهواء الطلق، ومدرسة أزياء، وسينما في الهواء الطلق، تنس طاولة، حديقة يابانية، ومركز أعمال.

وأطلقت دانوب العقارية خمسة مشاريع العام الماضي - بيرلز وجيمز وأوبالز وبيتالز وإليتز، مع 2099 وحدة سكنية بقيمة تطوير تتجاوز 2.05 مليار درهم. ومع فاشونز، تشمل تشكيلة التطوير الحالية لشركة دانوب العقارية، 22 مشروعاً، بإجمالي 10713 وحدة.

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