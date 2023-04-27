«دو» تؤكد أهمية المسارات المهنية للمرأة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

المصدر: دبي - البيان

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شاركت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مجموعة من الطلاب في أكاديمية جيمس ولينغتون- واحة السيليكون في عدد من الأنشطة التي هدفت إلى توجيه وإلهام الطلبة حول أهمية استكشاف ومتابعة مساراتهم المهنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إضافة إلى ذلك، سلطت دو الضوء على جهودها المبذولة لتحسين مستوى التوازن بين الجنسين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها أول مزود خدمات اتصال في دول مجلس التعاون الخليجي يحقق تمثيلاً نسائياً بنسبة 20 % على مستوى مجلس إدارتها.

وأجرى فريق الشركة مجموعة من الأنشطة التفاعلية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً تم من خلالها تقديم معلومات مفيدة حول آفاق العمل في قطاع الاتصالات، إضافة إلى المستقبل الواعد للتقنيات الحديثة والناشئة عبر مختلف القطاعات. وشهدت الفعالية أيضاً مشاركة مجموعة من الخبرات والرؤى القيّمة من جانب كل من الدكتورة علياء السركال، رئيسة قسم التعلم والنمو في الشركة، التي مثلت مجلس دو للتوازن بين الجنسين، ونورا ناصر، مديرة مشروع - قسم التحول والتغيير الإيجابي، التي مثلت مجلس دو للشباب، ونورا المطروشي، مديرة - قسم عمليات التسويق في وحدة الأعمال الجديدة والابتكار في دو.

ويحظى اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يتم إحياؤه هذا العام تحت شعار «مهارات رقمية للحياة»، بدعم من الاتحاد الدولي للاتصالات، الوكالة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظمة الأمم المتحدة. وتحرص دو منذ تأسيسها على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي يتعلق اثنان منها بالتنوع والشمول، وهما الهدف رقم 5 «المساواة بين الجنسين»، والهدف رقم 10 «الحد من عدم المساواة».

ويعمل مجلس دو للتوازن بين الجنسين ضمن إطار جهود الشركة لدعم أجندة الاستدامة على تمكين المرأة وتعزيز المساواة والاندماج داخل المنظومة المؤسسية، وذلك بما يتماشى مع أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل الممارسات العالمية ذات الصلة.

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