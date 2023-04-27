«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»: قطاع الاتصالات رائد في تمكين المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكد المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة القطاعات التي نجحت فيها المرأة الإماراتية في إثبات وجودها ونجاحها حتى أصبحت مصدر إلهام للفتيات والمرأة في العديد من الدول.

جاء ذلك على هامش احتفالية نظمتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بمناسبة اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إحدى مبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يوافق 25 أبريل من كل عام، والذي يقام تحت شعار «مهارات الحياة الرقمية» ويهدف إلى تشجع وتمكين الفتيات على اختيار وظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجرى الاحتفال بهذا الحدث في متحف الاتحاد بدبي بحضور ومشاركة المهتمين في القطاع من خلال تنظيم أنشطة متنوعة لنشر التوعية بين الفتيات حول الآفاق المتاحة لهن في مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيعهن على دراسة التخصصات ذات العلاقة.

وأكد الرمسي في كلمته: ينبع اهتمام دولة الإمارات بتمكين الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الجهود المباركة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في توفير مظلة كاملة من الدعم والتمكين لتطوير قدرات المرأة الإماراتية في كل المجالات.

وأكد أهمية دعم قيادة دولة الإمارات للمرأة الإماراتية لإثبات وجودها ونجاحها في هذا المجال حتى أصبحت مصدر إلهام للفتيات والمرأة في العديد من الدول.

وأضاف: الإمارات كانت سباقة بأن جعلت من المرأة شريكاً فاعلاً في مسيرة بناء الدولة والنهوض بها وصولاً لما نراه اليوم من ريادة إماراتية في العديد من المؤشرات العالمية. وتعيش الإمارات اليوم في عصر التحول الرقمي مرحلة متقدمة من رحلة صنع المستقبل القائم على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وهي في ذلك تعتمد على عقول وسواعد أبنائها وبناتها الذين يعملون جنباً إلى جنب في مسيرة وطنية كبرى ألهمت وتلهم الكثيرين في المنطقة والعالم.

وتضمن الاحتفال عرض قصص ملهمة لتمكين الفتيات وتشجيعهن على العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الأسرع نمواً حول العالم من خلال استضافة د.هدى الخزيمي مدير مركز الأمن السيبراني بجامعة نيويورك بأبوظبي، وعرض تقديمي عن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.

وقال الرمسي: بدورنا كهيئة نهدف إلى تهيئة بيئة تمكن وتشجع الفتيات على العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز دورهن في هذا المجال وإذكاء الوعي بين الفتيات بشأن الآفاق الوظيفية الرائدة التي يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على الإبداع في هذا المجال.

وقالت د.هدى الخزيمي، مدير مركز الأمن السيبراني بجامعة نيويورك بأبوظبي خلال كلمتها في الحفل، إن سد الفجوة بين الجنسين يعود بفوائد على الاقتصاد العالمي تقدر بحوالي 28 تريليون دولار، مشيرة إلى أن هذا الرقم أكبر بكثير من فوائد الذكاء الاصطناعي التي يتحدث عنها الجميع اليوم والتي تقدر بحوالي 12 تريليون دولار. وتحدثت الخزيمي التي ترأس مجموعة «سيدات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الذكاء الاصطناعي»، كذلك عن مسيرتها الملهمة التي حصدت خلالها العديد من الشهادات العليا في الرياضيات والأمن السيبراني والتشفير، مؤكدة أهمية السعي والتواضع والقوة والطموح لتحقيق الأهداف.

ولفتت إلى ضرورة تعليم علوم الاقتصاد إلى جانب تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة STEM للفتيات، لتحفيز طاقات الأفراد وتعزيز إدراكهم للتأثير الذي يمكنهم تحقيقه في الاقتصاد وتعزيز مشاركتهم بشكل عملي في ناتج الدولة.

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