للمرة الأولى بتاريخها.. رسملة الأسهم المحلية تتجاوز 3.4 تريليونات درهم

المصدر: وام

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تجاوزت رسملة الأسهم المحلية حاجز 3.4 تريليونات درهم في ختام تعاملات اليوم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها مدعومة بمكاسب أسهم البنوك مع توالي الإعلان عن أرباح قياسية في الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.396 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.409 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.79 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و618.78 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، نجح مؤشر سوق دبي العام في الصعود لأعلى مستوياته في 11 شهراً ونصف منذ مايو الماضي، فيما سجلت مؤشرات سوق أبوظبي أكبر وتيرة مكاسب يومية في شهر ونصف وذلك منذ منتصف مارس الماضي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.62 مليار درهم موزعة بواقع 1.19 مليار درهم في سوق أبوظبي و421.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 455.9 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.2 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.77% أو ما يعادل 74.79 نقطة ليغلق عند 9750.75 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 0.75% أو ما يوازي 72.24 نقطة ليقفل عند 9625.53 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "أبوظبي الأول" بنسبة 3.27% مع إعلان البنك تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.9 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 60% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

ونما سهم "أبوظبي الإسلامي" بنحو 2.53% بعد تحقيق المصري نمو في صافي ربح بنسبة 54% في الربع الأول من العام 2023 ليصل الى1.1 مليار درهم، فيما زاد سهم "رأس الخيمة الوطني" بأكثر من 7% مع تسجيل البنك أرباحاً صافية بقيمة 450.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة بنسبة 105% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وارتفعت كذلك أسهم "ملتيبلاي" 2.86% و"أدنوك للحفر" 1.72% و"فيرتيغلوب" 1.32% و"أمريكانا" 1.3% و"أي آند" 1% و"طاقة" 0.93% و"بريسايت" 0.93% و"الياه سات" 0.78% و"الدار العقارية" 0.74% و"بيانات" 0.5% و"أدنوك للتوزيع" 0.46% و"برجيل" 0.44% و"موانئ أبوظبي" 0.31%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة ناهزت 234.5 ملايين درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.03% عند 395.1 درهم، تلاه "حديد الإمارات أركان" جاذباً نحو 107.5 مليونات درهم، ثم "أدنوك للغاز" و"الفا ظبي" بسيولة 97.4 مليون درهم و95.7 مليون درهم على التوالي.

سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.75% أو ما يعادل 26.13 نقطة، ليغلق مستقراً عند مستوي 3515.91 نقطة بالغاً اعلى مستوياته منذ 11 مايو الماضي.

دعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم "الإمارات دبي الوطني" بنحو 3.73% مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً بسيولة جاوزت 99.8 مليون درهم وذلك بعد إعلان البنك تضاعف ارباحه إلى مستوى قياسي بلغ 6 مليارات درهم في الربع الأول.

كما زادت أسهم "إعمار العقارية" 1.03% و"ديوا" 1.64% و"تيكوم" 1.26% و"سوق دبي المالي" 2.05% و"دبي الإسلامي" 0.74% و"دبي للاستثمار" 3.4% و"سالك" 1.35%.

واستحوذ "إعمار العقارية" على المرتبة الثانية في قائمة الأكثر نشاطاً بسيولة 77.8 مليون درهم، تلاه "سوق دبي المالي" جاذباً نحو 33.1 مليون درهم، ثم "سالك" 28.7 مليون درهم.

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