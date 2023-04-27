«سوق السفر العربي 2023» ينطلق أول مايو المقبل بدبي

المصدر: البيان

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يعود معرض سوق السفر العربي للانعقاد مجدداً في دبي في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 1 إلى يوم الخميس 4 مايو 2023 للترحيب بمجتمع السفر والسياحة والضيافة العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد النسخة الثلاثين من الحدث مشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة ومن المتوقع حضور 34,000 زائر.

وستشكل النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي التي ستقام على أرضية مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جزءًا أساسيًا من أسبوع السفر العربي السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيوفر سوق السفر العربي 2023 تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية"، منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلاله تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

وبهذه المناسبة قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "يسلط معرض سوق السفر العربي الضوء هذا العام على موضوع الاستدامة وذلك لأهميته البالغة في بناء مستقبل أفضل للقطاع السياحي. وهو يتزامن كذلك مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الإمارات، وأيضا استضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28" في نهاية شهر نوفمبر المقبل. لقد نجحت دبي بتحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال بفضل استراتيجياتها التي ترتكز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر رعاية ووعيا بالبيئة، وهو ما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. ومع زيادة معدلات نمو قطاع السياحة العالمي بما فيه الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فإننا نسعى لتبني مفهوم أكثر تطورا وقادر على ترسيخ التعاون على المدى الطويل وشامل لضمان استدامة النمو والممارسات في القطاع".

من جهته قال فاسيل زيجالو، العضو المنتدب لشركة آر إكس الشرق الأوسط ومدير محفظة سوق السفر العالمي وسفر الأعمال الدولية والاجتماعات وشركة آر إكس: " بعد النجاح الذي حققه معرضي سوق السفر العالمي أفريقيا وسوق السفر العالمي لأمريكا اللاتينية في وقت سابق من هذا الربيع فمن الرائع أن نرى الآن مجتمع السفر الدولي يتفاعل مع معرض سوق السفر العربي، حيث شهدنا زيادة قوية في أعداد العارضين في جميع مناطق الحدث ومتحمسون بشدة للترحيب مرة أخرى بزملائنا الصينيين بعد غياب ثلاث سنوات عن المشاركة في المعرض عقب رفع القيود المفروضة نتيجة تفشي الجائحة في المنطقة".

وأضاف زيجالو: "سيسلط سوق السفر العربي 2023 الضوء بشكل رئيسي على تبني مفهوم الاستدامة تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية" حيث سيتم استكشاف مجموعة واسعة من اتجاهات الأعمال والفرص المعروضة حول هذا الموضوع في المعرض."

بدورها علقت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط قائلة: سيوفر معرض سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية لنخبة من أبرز من المتحدثين في القطاعين العام والخاص، حيث سيقدم جميعهم رؤى متخصصة ونظرة ثاقبة في اتجاهات السفر المستدامة والسياحة المسؤولة ومجموعة من القضايا الأخرى ذات الأهمية الصناعية".

وأضافت كورتيس: "ستشهد جلستنا الافتتاحية، على سبيل المثال، حضور نخبة من صناع القرار لإجراء نقاش وزاري رفيع المستوى على المسرح العالمي لسوق السفر العربي حول كيفية معالجة السفر لأزمة المناخ التي سيديرها إيليني جيوكوس من شبكة سي إن إن الإخبارية، حيث ستشهد هذه الجلسة حضور كلاً من: معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، و مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي، وزير السياحة والآثار الأردني، والمهندس وليد نصّار، وزير السياحة في لبنان، و سكيت موهاني، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية، لاستكشاف الطرق المثلى التي تعمل بها صناعتنا نحو تحقيق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية".

ارتفعت مشاركة العارضين في سوق السفر العربي 2023 بنسبة 27٪ مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، شملت كلاً من: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1٪)، وأوروبا (أكبر بنسبة 30.9٪)، وآسيا (أكبر بنسبة 18.6٪) وأفريقيا (أكبر بنسبة 44.7٪)، كما شهد قطاعا تكنولوجيا السفر والفنادق نموًا كبيرًا على أساس سنوي، حيث حققا نمواً بنسبة 62٪ و37.5٪ على التوالي.

ويعود العارضون وخبراء السفر الصينيون مجدداً بعد غياب 3 سنوات إلى سوق السفر العربي 2023 بعد أن رفعت البلاد قيود السفر المتعلقة بـجائحة كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام، إذ أصبحت الصين أكبر سوق مصدر في العالم في عام 2019، حيث أنفق 155 مليون سائح أكثر من 250 مليار دولار أمريكي في الخارج، وتتوقع شبكة سي إن إن العالمية أن السوق الخارجية للبلاد سوف ينتعش ويتعافى من جديد ليصل إلى حوالي ستة ملايين مسافر شهريًا بحلول صيف عام 2023.

ستحتل منطقة جنوب شرق آسيا والهند مكانة بارزة في حدث هذا العام أيضًا. وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، حيث أنفق المواطنون الهنود مبلغًا قياسيًا قدره 10 مليارات دولار أمريكي على السفر إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بزيادة تقارب 43٪ مقارنة بأرقام فترة ما قبل الجائحة، حيث تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الرحلات السنوية المغادرة سيصل إلى أكثر من 27 مليونًا بحلول عام 2024، بقيمة إجمالية تزيد عن 42 مليار دولار أمريكي.

كما سيكون للمملكة العربية السعودية حضور كبير في سوق السفر العربي 2023، حيث سجلت المملكة عددًا من الوافدين الدوليين أكثر من أي دولة عربية أخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث استقبلت أكثر من 18 مليون زائر خلال هذه الفترة، إذ بلغ الإنفاق السياحي في المملكة العربية السعودية 7.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022 وفقًا لبيانات حكومية.

سيكشف سوق السفر العربي احتفالاً بالنسخة الثلاثين منه النقاب عن تعهد مخصص للاستدامة تم تصميمه لتعزيز التزام شركة آر إكس، الجهة المنظمة للحدث بتقديم أحداث وفعاليات مستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة والتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ومبادرات التفكير المستقبلية الأخرى، بالإضافة إلى تحديد رحلة المعرض نحو صافي الصفر، حيث سيصاحب هذا التعهد دليل جديد يوفر للمشاركين إطارًا يمكن من خلاله التخفيف من تأثيرهم البيئي قبل الحدث وأثناءه وبعده.

وسيشهد معرض هذا العام إطلاق جائزة أفضل جناح مستدام للمرة الأولى في تاريخ المعرض، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز أفضل أجنحة سوق السفر العربي 2023، حيث سيتم الحكم على المشاركات وفقًا لمجموعة واسعة من المعايير المستدامة تشمل كلاً من: استخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي والقابلة لإعادة الاستخدام والقابلة لإعادة التدوير لبناء الجناح ومواد التسويق الرقمي والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي المحدود وانبعاثات الشحن والخدمات اللوجستية المخفّضة وإدارة النفايات، بالإضافة إلى إعادة التدوير أو إعادة استخدام الجناح في أحداث متعددة، بالإضافة إلى مبادرات تعويض الكربون.

كما سيستضيف المسرح العالمي لسوق السفر العربي مجموعة متنوعة من الجلسات التي تركز على قضايا الصناعة المحورية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الفنادق والضيافة، الطيران والنقل، والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض؛ سفر الأعمال؛ الاستثمار؛ السياحة المسؤولة؛ تنويع القوى العاملة والقطاعات الناشئة مثل مناطق الجذب والرحلات البحرية والعافية والسياحة الثقافية.

ستشهد نسخة هذا العام من الحدث أيضاً عودة مسرح ترافيل تك سوق السفر العربي، والتي ستستضيف مناقشات حول كيفية تأثير عوامل مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والعملات المشفرة والبيانات الضخمة على قطاع السفر تزامناً مع عرض الابتكارات والحلول المتطورة مع الإمكانات لدفع الجيل القادم من السياحة المستدامة.

سيضم سوق السفر العربي 2023 أيضًا مركزًا للاستدامة لأول مرة في تاريخ المعرض، حيث ستوفر هذه المساحة مكانًا مثالياً للجلسات المخصصة لأحدث اتجاهات السفر المستدامة والابتكارات مع توفير الخلفية لمسابقة أفضل شركة ناشئة في سوق السفر العربي 2023 وهو حدث يستضيفه شريك المؤتمر بلج آند بلاي، والذي سيشهد منافسة رواد الأعمال وجهاً لوجه في معركة التكنولوجيا المستدامة.

سيشهد معرض هذا العام عودة سوق السفر الفاخر الدولي (ILTM) Arabia، والذي سيستكشف الاتجاهات والفرص في مجال السياحة الراقية المزدهر فيما يتعلق بأولويات السفر الفاخر، حيث يبحث 25٪ من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة عن الترفيه عند السفر، بينما يركز 19٪ بشكل أكبر على الإقامة عالية الجودة عند حجز الرحلات، وفقًا لأبحاث السوق التي نشرها موقع يوجوف العالمي.

وستكون هناك أيضًا جلسات من قبل كلٍ من: المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار والرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات والرابطة العالمية لسفر الأعمال.

سيوفر سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية تناسب جميع التخصصات والاهتمامات وفرصة ذهبية لفرص التواصل وتبادل المعرفة التي لا مثيل لها بوجود مجموعة واسعة من الأحداث الأخرى التي يجب حضورها على جدول الأعمال، بما في ذلك الجلسات التي تركز على الأسواق الرئيسية في الهند والصين ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى منصة شبكات التواصل السريع الجديدة.

من جهته قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجاري في طيران الإمارات:" مع احتفالنا بمرور 30 عاماً على شراكتنا والتزامنا نحو سوق السفر العربي، فإننا سعداء برؤية تطور هذا الحدث ومواصلة تعزز مكانته على الساحة العالمية. كما نفخر بدورنا في نمو المعرض وترسيخ مكانته كحدث متخصص في الصناعة، ومساهمتنا كذلك في نمو مدينتنا دبي، التي تحتل موقع الصدارة في السياحة العالمية. وسوف نعرض في دورة هذا العام أحدث منتجاتنا، ونتواصل مع شركائنا بالإضافة إلى تأكيد وإبراز التزامنا نحو ممارسات الطيران المستدامة والحد من بصمتنا البيئية".

بدوره قال هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات آي إتش جي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "انطلاقاً من موقعنا كشريك الفنادق الرسمي لسوق السفر العربي 2023، نتطلع إلى مشاركتنا وتواجدنا في النسخة الثلاثين من هذا الحدث المميز والهام. وتُشكل هذه المشاركة فرصة رائعة لعرض محفظتنا الواسعة من الفنادق في المنطقة، وإطلاق وتعريف الجمهور بالفنادق الجديدة والتي في طور الإنشاء، والخوض على نطاقٍ أعمق وأوسع في عروض برنامج المكافآت الجديد "IHG One Rewards” الذي صُمم للمسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍ سواء".

وبناءً على شعار والموضوع الأساسي لمعرض سوق السفر العربي 2023 والذي يتمحور حول "العمل من أجل تحقيق الصافي الصفري"، سنقوم بتسليط الضوء على التزاماتنا بدفع التغيير البيئي والاجتماعي في جميع فنادقنا وممتلكاتنا. والأهم من ذلك، سنركز على التواصل مع الشركاء الجدد والحاليين والموردين ونظراء الصناعة، لضمان تسهيل النجاح المشترك لقطاع الضيافة بشكلٍ أكبر وأوسع نطاقاً".

ستقام النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي كجزء من أسبوع السفر العربي، وهو مجموعة متنوعة من الأحداث المخصصة لتمكين المتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم من التعاون والاستفادة من فرص السوق من خلال المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل.

سيتم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة.

لتسجيل الحضور لمعرض سوق السفر العربي 2023 يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.wtm.com/atm/en-gb/enquire.html​

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