الإمارات الـ 11 عالمياً باستخدام مواقع التواصل

المصدر: دبي - البيان

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حلت الإمارات في المرتبة الـ11 على العالم، والأولى عربياً في معدل عدد ساعات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم الواحد، وفقاً لإحصائية «وورلد ستاتيستيكس» بساعتين و50 دقيقة يومياً كمعدل عام للاستخدام.

وجاءت في صدارة دول العالم من حيث استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نيجيريا، التي معدل استخدام الفرد فيها 4 ساعات و20 دقيقة في اليوم.

بينما حلت البرازيل في المركز الثاني بـ3 ساعات و44 دقيقة، تلتها جنوب أفريقيا بالمعدل نفسه، ثم الفلبين بمعدل أقل بدقيقتين.

بينما حلت اليابان في المركز الأخير من حيث معدل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بما يقل عن ساعة في اليوم الواحد، وتحديداً بـ49 دقيقة. وفي الجدول قائمة أكثر 20 دولة الأكثر استخداماً لمواقع التواصل.

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