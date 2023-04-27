«دو» و«اتصالات» الأسرع عالمياً بسرعة الإنترنت المتحرك

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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تصدرت خدمات بيانات الهواتف من شركتي «دو» و«اتصالات» شبكات العالم في السرعة، وفق بيانات شهر مارس لمؤشر «speedtest» سبيدتست العالمي المتخصص في قياس سرعات شبكات الإنترنت، لتحافظ الإمارات على مكانتها الأولى بين الأسواق العالمية في توفير أسرع خدمات الإنترنت المتحرك في الربع الأول.

وتصدرت الإمارات بمتوسط سرعة للإنترنت المتحرك بلغ سقفها على شبكات المشغلين المحليين أكثر من 178 ميجا بايت في الثانية حتى مارس، متجاوزاً السوق القطري، الذي حل ثانياً بـ 174 ميجا بايت. وتقدم السوقان بفارق واضح عن السوق النرويجي، الذي حل ثالثا بسقف سرعة 143.5 ميجا بايت، فيما جاء السوق الكويتي رابعا بسرعات وصلت إلى 135.6 ميجا بايت في الثانية.

وتجاوزت بذلك الخدمات في الإمارات بفارق كبير السرعات بكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات، منها وجهات أوروبية مثل الدنمارك التي لم تتجاوز 130 ميجا بايت، وأسواق آسيوية، منها كوريا الجنوبية التي وصلت إلى 120 ميجا بايت في مارس، والصين بسرعة 110 ميجا بايت.

كذلك ارتفع تصنيف خدمات الإنترنت الثابت بالسوق المحلي إلى المرتبة الثانية عالمياً في مارس بعد سنغافورة بسرعات قاربت 222 ميجا بايت في الثانية متقدمة على العديد من الدول ذات الشبكات السريعة عالمياً، مثل تشيلي، التي سجلت سرعات 220 ميجا بايت، والصين بحوالي 216.8 ميجا بايت، والدنمارك التي سجلت 203.7 ميجا بايت.

وتظهر أحدث بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن إجمالي عدد مشتركي الإنترنت الثابت عريض النطاق المقدم من الشركتين قارب 3.8 ملايين مشترك بنسبة انتشار بلغت 41 %، وذلك بنهاية العام الماضي 2022، بينما تخطى إجمالي مشتركي الهواتف المتحركة المسجلين حاجز 20 مليون مشترك، ومثلت حصة مشتركي خدمات الفواتير الشهرية منها أكثر من 20 %.

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