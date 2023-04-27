«آي إف إس»: سلامة الأصول عامل حيوي لضمان أمن العمليات التشغيلية

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد نيلز فان دير زيل، المدير العام لإدارة الأصول المؤسسية لدى آي إف إس الشركة العالمية للبرمجيات المؤسسية السحابية أن سلامة الأصول عامل حيوي لضمان أمن وكفاءة العمليات التشغيلية للأصول الصناعية، ولا تقتصر أهميتها على سلامة العمليات بل تدعم الامتثال التنظيمي كذلك.

وتقدم الشركة حلولاً شاملة لسلامة الأصول يمكنها مساعدة شركات الطاقة والموارد الطبيعية في إدارة أصولها طوال دورة حياتها، وهي حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي .

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