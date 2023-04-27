«أمانات القابضة» تستكمل الاستحواذ على حصة الأغلبية بـ«سكون»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أمانات القابضة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، استكمال عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سكون العالمية القابضة «سكون» من خلال الاندماج مع مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل.

وأدى الاندماج، الذي تم الإعلان عنه بشكل مبدئي في ديسمبر 2022، إلى تأسيس أكبر مزود للرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة وحالات ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي مع توافر 400 سرير قيد التشغيل و300 سرير قيد التوسع في كل من الإمارات والسعودية.

ويعتبر الكيان المندمج مكوناً أساسياً لمنصة أمانات للرعاية الصحية الجديدة والرائدة في السوق، أمانات للرعاية الصحية، التي تدمج محفظة أمانات من أصول الرعاية الصحية عالمية المستوى في منصة واحدة.

وتمت الصفقة من خلال مقايضة أسهم غير نقدية، حيث حصل بعض مساهمي سكون على 15% من أسهم أمانات في مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل مقابل حصول أمانات على أسهم إضافية في سكون. عند الانتهاء من عملية الاندماج، ستمتلك أمانات نحو 85% من هذا الكيان.

وقال حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة أمانات: يمثل استكمال الاندماج معلماً هاماً في استراتيجية أمانات لتحقيق القيمة للمساهمين من خلال إدارة المحافظ النشطة.

وأضاف الشامسي : يعزز هذا الكيان المندمج منصتنا المعلنة مؤخراً، أمانات للرعاية الصحية، ويقوي مكانتها كمزود رائد في السوق للرعاية الصحية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي ترسيخ مجموعة خيارات خلق القيمة الاستراتيجية للمنصة، بما في ذلك الاكتتاب العام المتوقع طرحه في المستقبل القريب.

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