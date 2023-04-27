ارتفاع صافي ربح بنك الفجيرة الوطني 151.8 % إلى 152 مليوناً في الربع الأول

المصدر: الفجيرة - البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني أمس، نتائجه لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023.

حيث سجل نمواً بنسبة 151.8 % على أساس سنوي بصافي الربح ليصل إلى 152 مليون درهم مقارنة بمبلغ 60.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

وبدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وإيرادات الرسوم، حقق البنك أرباحاً تشغيلية بلغت 397.9 مليون درهم لفترة الأشهر الثلاثة، وبارتفاع 35.7 % مقارنة بمبلغ 293.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، وبارتفاع 30.9 % على أساس ربع سنوي.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 554.1 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 34.2 % مقارنة بمبلغ 412.8 مليون درهم في الفترة نفسها من 2022 وبارتفاع بلغ 12 % مقارنة بالربع الرابع 2022.

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: يسعدنا أن نرى بداية رائعة لعام 2023 مع مجموعة قوية من النتائج للربع الأول مدعومة ببيئة الأعمال المزدهرة نسبياً والتزام الحكومة بتنويع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. وبالمثل، فإن تركيز بنك الفجيرة الوطني القوي على نمو الجودة في دعم أعمال عملائنا عبر جميع القطاعات الرئيسية .

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