حلقة نقاشية بغرفة عجمان حول «الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن اهتمام حكومة دولة الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتسريع وتيرة الاستفادة من تقنياته، سينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد وحجم التجارة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية من خلال زيادة الإنتاجية عبر تحليل البيانات بشكل أسرع وأدق، وتوفير الوقت والجهد في إنجاز المهام إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية بشكل عام وتحسين جودة الحياة.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان «الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد» بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وسالم السويدي مدير عام الغرفة والموظفين. وأشار المويجعي إلى أن الحلقة استهدفت تعزيز الوعي لدى موظفي الغرفة بأهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها.

وتناولت الحلقة ماهية الذكاء الاصطناعي باعتباره «ثورة في العلوم الحاسوبية والتكنولوجيا، ويمكن استخدامه في العديد من المجالات لتحسين الحياة البشرية وتطوير المجتمعات»، كما استعرضت تنوع استخداماته والاستفادة منه بمختلف المجالات.

وأوصت الحلقة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق استخدام متوازن ومنظم للذكاء الاصطناعي، يحافظ على المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويحمي الحقوق الفردية والأخلاقية.

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