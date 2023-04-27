«طاقة» تستثمر في مشروع للطاقة المتجددة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقّقت شركة «إكس لينكس فيرست ليميتيد» إنجازاً بارزاً بعد إكمالها بنجاح جولة تمويل مبكرة بقيمة 30 مليون جنيه استرليني لمشروع إنمائي ضخم.

وذلك بعد حصول الشركة على استثمار بقيمة 25 مليون جنيه استرليني «113 مليون درهم» من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستثمار آخر بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني «22 مليون درهم» من مجموعة «أوكتوبوس إنرجي»، الشركة العالمية المتخصّصة في تكنولوجيا الطاقة.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: الاستثمار بمشروع شركة «إكس لينكس» يعكس التزامنا الراسخ بالإسهام في الحدّ من الانبعاثات، إلى جانب سعينا المستمرّ للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها المجتمعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز