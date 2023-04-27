«دبي الوطنية للتأمين» تنتقل إلى مقر جديد

المصدر: (دبي - البيان )

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انتقلت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، إلى مقرّها الجديد في شارع الشيخ زايد في دبي، ودشّن خلف الحبتور رئيس مجلس الإدارة المكاتب الجديدة للشركة.

حيث ترأس حفل قصّ الشريط الذي أعقبته جولةٌ على المنشآت الجديدة والمتطوّرة برفقة مساهمين أساسيين في الشركة.

وحضر حفل الافتتاح محمد الحبتور، عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة، ومسؤولون من الإدارة.

وقال خلف الحبتور: «نعتزّ بتدشين هذا المقرّ الجديد الذي يطبع محطة أساسية في مسيرة شركتنا وتطوّرها المستمر في موقع الجهة الريادية في مجال التأمين في الإمارات، يجسّد المقر الجديد التزامنا بتوفير خدمات ممتازة لعملائنا، وبيئة عمل حديثة وملهمة لموظّفينا، وتتيح لنا تحقيق النجاح والنمو بصورة متواصلة في السنوات المقبلة».

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