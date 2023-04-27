«دراجون أويل» تتجه لمضاعفة استثماراتها في تركمانستان إلى 16 مليار دولار

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دبي – بشار باغ

انطلقت أمس في دبي أعمال المنتدى الدولي للاستثمار في قطاع الطاقة التركماني، بمشاركة 300 مندوب يمثلون 200 هيئة حكومية دولية وخاصة.

وخلال مشاركته في الحدث أكد معالي أحمد الصايغ وزير دولة، أن الإمارات ترتبط بتركمانستان بعلاقات طويلة ووثيقة، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين تدعم سوق الطاقة العالمي، ولفت إلى أن الدولة تواصل التعاون مع تركمانستان لتطوير مختلف القطاعات الاستراتيجية الأخرى مثل الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية وتوسيع تعاوننا ليشمل مختلف القضايا العالمية الكبرى مثل تغير المناخ.

ومن جانبه أشار المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، إلى أن الشركة استثمرت في تركمانستان منذ سنة 2000 ما يصل إلى 8 مليارات دولار، متوقعاً استثمار 8 مليارات إضافية أخرى بحلول سنة 2035 وذلك في ظل تجديد شراكة الإنتاج في تركمانستان 10 سنوات إضافية بدءاً من سنة 2025.

وأشار في تصريحات صحفية على هامش الحدث إلى أن الميزانية التشغيلية والاستثمارية لعمليات الشركة في تركمانستان تصل إلى 750 مليون دولار سنوياً.

وأوضح أن حجم إنتاج دراجون أويل في آبار منطقة تشيليكين بتركمانستان يبلغ 60 ألف برميل في اليوم وتستهدف تطوير الإنتاج في الحقول التي تعمل عليها إلى 70% في السنوات المقبلة، وأضاف: «قمنا العام الماضي بتجديد عقد امتياز منطقة تشيليكين في بحر قزوين مع حكومة تركمانستان بقيمة 660 مليون دولار وبذلك تمتد فترة التعاقد حتى سنة 2035، ويشمل الامتياز 3 حقول منتجة في هذه المنطقة التي تصل مساحتها إلى 1000 كيلومتر مربع إضافة إلى حقول واعدة لم يتم استكشافها بعد والتي تستهدف الشركة تطويرها في الفترة المقبلة».

وأكد سردار بيردي محمدو رئيس جمهورية تركمانستان في كلمة ألقاها نيابةً عنه أشيرغولي بيغلييف نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان أهمية احتضان دبي هذا الحدث في جذب الاستثمارات إلى صناعة النفط والغاز. وقال باتير أمانوف وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الدولة، إن بلاده أكبر لاعب في سوق النفط والغاز الآسيوي، وتقدر الموارد الهيدروكربونية للبلاد بأكثر من 71 مليار طن من المكافئ النفطي، منها أكثر من 20 مليار طن من النفط وأكثر من 50 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، إذ تحتل تركمانستان المرتبة الرابعة في العالم من ناحية احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة.

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