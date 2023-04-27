20 جهة حكومية وخاصة ضمن جناح الشارقة في سوق السفر العربي

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك إمارة الشارقة في «معرض سوق السفر العربي 2023»، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 1-4 مايو المقبل، ويسلط الضوء في دورته الجديدة على دعم الاستدامة والوصول إلى صفرية الانبعاثات واستكشاف تطور اتجاهات السفر المستدامة، حيث تستعرض الإمارة قدراتها التنافسية ومشاريعها المبتكرة في قطاع السياحة البيئية المستدامة.

وتتولى «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، الإشراف على «جناح الشارقة» في المعرض، حيث تشارك تحت مظلته 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، منها: هيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة الأوقاف بالشارقة، إلى جانب مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، ومجموعة «بيئة».

كما تشارك ضمن الجناح جهات من القطاع الخاص بمجموعة من المنشآت الفندقية ووكالات السفر والرحلات في الإمارة، وهي الشارقة الوطنية للفنادق، ووكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا).

والعربية للطيران، وهوليداي للسفر والسياحة، وكوزمو ترافل، بجانب عدد من الفنادق المتميزة بالإمارة هي فندق نوفا بارك، وفندق كوبثورن، ومنتجع وسبا شيراتون الشارقة، وفندق أوكسيدينتال جراند الشارقة، وفندق ذي أكت، وجولدن توليب للشقق الفندقية، ومنتجع شاطئ لؤلؤة الشارقة، وأخيراً «تراف توك». وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة:

«تأتي مشاركتنا هذا العام في معرض سوق السفر العربي وسط حالة التقدم الملحوظ التي يشهدها القطاع السياحي في إمارة الشارقة، بشكل انعكس على نسبة الإشغال الفندقي بالإمارة.

حيث حقق القطاع في العام الماضي نمواً بنسبة 16% في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة، وبلغ عددهم 1.4 مليون نزيل تقريباً من داخل الدولة وخارجها ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 66%، مدعومة بالتنوع الهائل في الوجهات والتجارب التي تقدمها الإمارة لزائريها».

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