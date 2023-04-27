ترسية مشاريع بـ10 مليارات دولار في الإمارات خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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تحسنت وتيرة إسناد المشاريع الخليجية خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 54.7 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول 2022.

وأشار تقرير لـ«كامكو» للبحوث والاستراتيجيات الاستثمارية إلى أن هذه هي أعلى المعدلات التي شهدتها عملية إسناد المشاريع على أساس ربع سنوي منذ بداية العام 2022. وقد تضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات لتصل إلى 10 مليارات دولار خلال هذا الربع.

احتفظ سوق المشاريع في دولة الإمارات بمركزه كثاني أكبر أسواق المشاريع، بعد السعودية، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023 بقيمة وصلت إلى 10 مليارات دولار، إذ ارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي من 23.4 % خلال الربع الأول من العام 2022 إلى 33.6 % في الربع الأول من العام 2023.

أما على صعيد القطاعات المختلفة، جاء قطاع البناء والتشييد مرة أخرى في الصدارة باستحواذه على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات، حيث مثل 49.3 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول 2023.

ووفقاً لمجلة ميد، قد يصل إجمالي قيمة المشاريع التي سيتم ترسيتها في دول التعاون إلى 100 مليار دولار في العام 2023. وتتضمن قائمة أكبر عشرة مشاريع من حيث القيمة والمخطط تنفيذها هذا العام ترسية ستة عقود في السعودية و3 في الإمارات وواحد في قطر.

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