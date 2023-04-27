دبي تستضيف «قمة اكتشف أوروبا»

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دبي لاستضافة مسؤولي قطاعات السياحة في النمسا وألمانيا وأيرلندا وسويسرا في إطار قمة اكتشف أوروبا التي تنطلق فعالياتها من 29 وحتى 30 أبريل في فندق 25 آورز دبي ون سنترال. وتهدف الفعالية إلى توطيد العلاقات بين الجهات المشاركة واستكشاف آفاق جديدة ضمن سوق السفر في الشرق الأوسط.

وتنطلق الفعالية في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق انطلاق فعاليات سوق السفر العربي، أكبر معرض متخصص بقطاع السفر في المنطقة. وتقام الفعالية بالتعاون مع مفوضية السفر الأوروبية.

ومن المتوقع أن تستقطب ما لا يقل عن 110 جهات متخصصة بقطاعات السياحة والضيافة الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

عروض

وتتضمن الفعالية مجموعة من العروض التقديمية من المجالس الوطنية السياحية للدول الأوروبية الأربع، فضلاً عن المقابلات الشخصية وفعاليات التواصل، كما تغطي توجهات القطاع وتجمع بين المشترين والجهات العارضة من خلال 4,500 اجتماع. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميجيل جاليجو، رئيس قسم التسويق في مفوضية السفر الأوروبية:

«يسعدنا أن نكون أحد الشركاء في قمة اكتشف أوروبا في دبي التي تتعاون مع المشترين في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الروابط بيننا واستكشاف فرص جديدة. ونسعى إلى تعزيز العلاقات طويلة الأمد والترويج لثقافة أوروبا الغنية وتاريخها العريق وطبيعتها الخلابة أمام المسافرين المميزين من هذه الدول.

ونعتقد بقدرة هذا التعاون على منحنا فرصة توفير تجارب سفر مبتكرة تعكس أفضل العروض التي تقدمها أوروبا وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر نمواً ونجاحاً لقطاع السفر».

نشاط

ومن جهته قال مايكل تاوشمان، مدير منطقة الشرق الأوسط والهند لدى المكتب الوطني النمساوي للسياحة:

«يسرنا أن نحظى بفرصة التواصل مجدداً مع سوق دول مجلس التعاون الخليجي ومواكبة أحدث توجهات قطاع السفر. ونفخر بتصنيفنا كإحدى أبرز وجهات المسافرين من الشرق الأوسط إلى جانب الدول الأوروبية الثلاث الأخرى، ونتطلع إلى التعاون وتسهيل التواصل المثمر بين أبرز الجهات في قطاع السياحة والشركات المحلية العاملة في القطاع».

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