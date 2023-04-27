54 % نمو أرباح «أبوظبي الإسلامي» الربعية إلى 1.1 مليار

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل نمو في صافي ربح بنسبة 54% في الربع الأول ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقابل 715 مليون درهم في الربع الأول 2022.

مما يشير إلى اتجاه ثابت للنمو القوي والربحية.

وتحسنت الإيرادات في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 45% إلى 2 مليار درهم مقارنة بـ 1.4 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 172 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بنمو بنسبة 19% في إجمالي التمويل و22% في الاستثمارات. وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 28% لتصل إلى 142 مليار درهم .

وقال جوعان الخييلي رئيس مجلس الإدارة: «حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قوياً في الربع الأول من العام 2023 مستفيداً من البيئة الاقتصادية المشجعة.

وعلى خلفية التقدم الذي أحرزته استراتيجية النمو ومبادرات التحول، وخطة المصرف طويلة الأجل لتقديم قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية. ويعكس العائد القياسي على حقوق المساهمين البالغ 23.4% النتائج المميزة وكذلك المكاسب التي أثمرت عن مبادراتنا الاستراتيجية.

ونجح المصرف في مواصلة اجتذاب عملاء جدد، حيث رحبنا بنحو 46 ألف متعامل جديد في الربع الأول من العام 2023، مما عزز من حصتنا السوقية.

وأضاف: بالتطلع نحو المستقبل، لا نعتقد أن تحديات الاقتصاد الكلي العالمي ستحد من قوة ومرونة اقتصادنا المحلي. حيث نرى أن الاقتصاد الإماراتي سيواصل تعزيز قدراته. ولدينا ثقة راسخة في وضعنا، بفضل استراتيجيتنا للنمو متعددة الجوانب، والرامية إلى تحقيق نتائج أقوى في المستقبل».

وقال ناصر العوضي الرئيس التنفيذي للمجموعة: «واصلنا تسجيل أداء قوي في النمو والربحية مع تسجيل بداية ناجحة في الربع الأول حيث حققنا صافي ربح بلغ 1.1 مليار درهم مع نمو 54% مقارنة بالعام الماضي.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي، التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لمتعاملينا، وتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، وتسنى لنا تحقيق هذه النتائج القوية، بفضل تركيزنا على الاستثمار والابتكار والإدارة الحكيمة للمخاطر ونمو الميزانية العمومية. وعلى المستوى الدولي، واصلنا تعزيز وجودنا في الأسواق المتواجدين فيها، ومن بينها مصر، التي تمثّل سوقاً استراتيجية مهمة».

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