أسهم البنوك تتصدر ارتفاعات 15 شركة بسوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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تباينت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية بختام تعاملات أمس، وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.3 %، في ختام الجلسة، ليبلغ مستوى 9675.96 نقطة.

وارتفع سهم البنك العربي المتحد بنسبة 14.29 % بالحد الأقصى، ليقود مكاسب 24 شركة في سوق أبوظبي.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3489.78 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.47 %. وتصدرت أسهم البنوك ارتفاعات 15 شركة بسوق دبي المالي، بختام جلسة الأربعاء، بمقدمها أسهم بنك السلام - البحرين 6.2 %، والإمارات للمرطبات 5.8 %، ودار التكافل 4.6 %.

والأنصاري للخدمات المالية 1.72 %، وديوا 1.7 %، وزاد شعاع 1.4 %، وإمباور 1.15 %، والإمارات دبي الوطني 0.75 %، ودبي الإسلامي 0.75 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات، بسيولة 57.3 مليون درهم، تلاه «سالك»، جاذباً أكثر من 48.2 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير»، بسيولة 44.09 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الوطنية للسياحة والفنادق 4.92 %، والجرافات البحرية 3.88 %، وأدنوك للحفر 3.83 %، وبيانات 3.33 %، وألفا ظبي القابضة 2.67 %، والدار العقارية 0.93 %.

واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة 238.74 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً أكثر من 139.2 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «ألفا ظبي القابضة» نحو 101.46 مليون درهم.

واستحوذت أسهم 6 شركات مدرجة ضمن قطاعات المالية والعقار والطاقة، على سيولة بقيمة 628.9 مليون درهم، أي ما يعادل 38.8 % من إجمالي سيولة الأسواق التي بلغت 1.62 مليار درهم.

وتوزعت السيولة بين 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي، و382.3 مليون درهم في سوق دبي.

وحقق السوقان إجمالي 20.48 ألف صفقة، شملت 379.45 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 155.17 مليون سهم في سوق دبي، و224.28 مليون سهم في سوق أبوظبي.

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