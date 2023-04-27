«عمومية دانة غاز» توافق على توزيع أرباح ٤.٥٪ عن النصف الثاني 2022

المصدر: (الشارقة - البيان)

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وافقت الجمعية العمومية لشركة دانة غاز على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4.5% من رأس المال (ما يعادل 4.5 فلوس لكل سهم) عن النصف الثاني 2022، ليصبح مجمل التوزيعات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نسبة 9% من رأس مال الشركة.

كما قررت الجمعية العمومية تحويل 10% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياط القانوني البالغ 67 مليون درهم، وتحويل 10% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياط الاختياري البالغ 67 مليون درهم، وترحيل الرصيد البالغ 272 مليون درهم إلى الأرباح المحتجزة.

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