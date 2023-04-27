«رأس الخيمة الوطني» يضاعف صافي أرباحه للربع الأول

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

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حقق بنك رأس الخيمة الوطني زيادة في صافي أرباحه للربع الأول من عام 2023 بنسبة 105%، حيث بلغت 450.3 مليون درهم، مقارنة بـ220.1 مليون درهم في الربع الأول 2022. جاء ذلك مدفوعاً بنمو قوي ومتنوع على جانبي الميزانية العمومية، وبدعم زخم المبيعات القوي وانخفاض تكلفة الأموال.

وبلغ إجمالي إيرادات البنك 788.8 مليون درهم خلال الربع الأول 2023، مقارنة بـ540.4 مليون درهم بالربع الأول 2022، استناداً إلى صافي إيرادات الفوائد القوي، بزيادة قدرها 46% على أساس سنوي.

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