أحمد بن سعيد: ماضون دون كلل بسعينا للتميّز والتقدم واحتضان قيم التسامح والاحترام

المصدر: دبي - البيان

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انضمت مجموعة الإمارات إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة UNGC، وهو مبادرة عالمية طوعية تعزز ممارسات الأعمال المسؤولة والنهوض بأهداف التنمية المستدامة SDGs.

ويأتي انضمام المجموعة، التي تضم طيران الإمارات ودناتا، بهدف تعزيز جهود الاستدامة عبر مختلف عملياتها.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة:

«في عام الاستدامة بدولة الإمارات، يسعدنا في مجموعة الإمارات الانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ما يشكل خطوة أخرى متقدمة في جهودنا لترسيخ ممارسات مستدامة ومسؤولة عبر عملياتنا».

وأضاف سموه قائلاً: دأبت طيران الإمارات ودناتا على اتباع نهج متوازن للنمو. ونحن ماضون دون كلل في سعينا للتميز والتقدم، واحتضان قيم التسامح والاحترام، ما يعكس رؤية دبي ودولة الإمارات على المدى الطويل.

وسنواصل الاستثمار في التقنيات والموارد البشرية والشراكات لتحسين أداء أعمالنا وتوسيع تأثيرنا الإيجابي على المجتمعات التي نخدمها وتقليل تأثيرنا البيئي«.

التزام

وبانضمامهما إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، تلتزم طيران الإمارات ودناتا بتنفيذ المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

والإبلاغ عن التقدم المحرز في هذه الجهود سنوياً. وسوف تستفيد المجموعة من الوصول إلى أدوات وموارد الاتفاق الواسعة للتعامل مع موظفيها في جميع أنحاء العالم وتحسين تعليمهم وتدريبهم في مجال الاستدامة.

وتركز المبادرات البيئية المستمرة لمجموعة الإمارات على 3 مجالات: الحد من الانبعاثات، والاستهلاك المسؤول، والحفاظ على الحياة البرية والموائل.

ونجحت أحدث مبادرات طيران الإمارات خلال يناير في تشغيل رحلة تجريبية باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100% في محرك واحد، ما يدعم جهود الصناعة الجماعية لتمكين الطيران مستقبلاً بوقود مستدام بنسبة 100%.

كما تعهّدت دناتا في يونيو 2022 باستثمار 100 مليون دولار أمريكي على مدى عامين لتعزيز الكفاءة البيئية عبر عملياتها.

وتدعم طيران الإمارات التزام اتحاد النقل الجوي الدولي IATA الجماعي للصناعة بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050.

بالإضافة إلى الهدف الطموح طويل الأجل LTAG للمنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (إيكاو) لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وتجري طيران الإمارات مراجعة للفرص والمسارات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف، بما يشمل تجديد الأسطول، والكفاءة في استهلاك الوقود، واستخدام وقود طيران مستدام ومنخفض الكربون والطاقة المتجددة.

توازن بين الجنسين

ومجموعة الإمارات ملتزمة بالتوازن بين الجنسين. وهي أحد الموقعين على تعهد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي يستهدف رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة إلى العليا بحلول عام 2025. كما وقعت دناتا على مبادرة أياتا 25by2025 لتعزيز وتحسين تمثيل المرأة.

وتواصل طيران الإمارات ودناتا دعم المجتمعات بتعبئة الموارد بانتظام لجهود الإغاثة الإنسانية التي تضمنت في عام 2022 مبادرات لإغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان والزلزال في سورية وتركيا.

وتعمل طيران الإمارات ودناتا، من خلال»مؤسسة طيران الإمارات الخيرية«و»دناتا فور غود»، مع المنظمات غير الحكومية لتوفير التعليم والمأوى والطعام والمياه النظيفة للمحتاجين.

وتسهم المجموعة في مستقبل الطيران والسفر من خلال بناء الخبرات البشرية ودعم منصات الابتكار. ويجمع تقويم الرعاية العالمي الحافل لطيران الإمارات المشجعين والمجتمعات معاً، ويروّج الرياضة ويساعد في توفير فرص لنجوم الرياضة في المستقبل.

وتلتزم مجموعة الإمارات بالممارسات الأخلاقية والمسؤولة، ولديها لجان داخلية متعددة الوظائف تحكم وتراقب المجالات الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والمتعلقة بالسمعة.

كما لديها أنظمة وبرامج قائمة لضمان الوعي والامتثال لسياسات مثل:

مكافحة الرشوة والفساد، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر، ومكافحة الاحتكار والمنافسة، وتضارب المصالح، وحماية البيانات والأمن السيبراني، والعقوبات وضوابط التصدير.

وتوفر طيران الإمارات ودناتا من خلال عملياتهما العالمية فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمئات الآلاف من الأشخاص، وفرصاً لربط الشركات بالأسواق العالمية، كما تتيحان للأشخاص التنقل عبر العالم لمتابعة أهداف العمل والأسرة والأمور الشخصية.

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