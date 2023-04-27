«إمباور» راعياً ماسياً لأكبر مؤتمر ومعرض لتبريد المناطق في العالم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم رعايتها الماسية لمؤتمر ومعرض «IDEA 2023»، الذي يتخذ شعار «تمكين الجيل القادم» وتنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة ما بين 5-8 من شهر يونيو المقبل.

ويعد هذا الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم والذي لا يزال قائماً منذ 114عاماً، حيث ستشارك فيه وفود من القطاعين الحكومي والخاص ومئات الخبراء من مختلف أنحاء العالم .

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، العضو الفخري لمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي، إن الرعاية هي الأولى من نوعها لمؤسسة في الشرق الأوسط وهي أمر في غاية الأهمية لنا كوننا أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.

كما تعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على جهود الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص ورؤية القيادة الرشيدة الهادفة لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي والتحول نحو الاستدامة، في العديد من المحافل الدولية، هذا غير ثمارها في نشر أهداف واستراتيجيات «إمباور» عالميا.

وقال روب ثورنتون، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق: فخورون بمواصلة تعاوننا مع «إمباور» والتعلم من خبراتهم في بناء شبكة أنابيب حديثة ذات المواصفات العالمية لنقل خدمات تبريد المناطق.

وكشركة رائدة معترف بها عالمياً في صناعة تبريد المناطق، أثبتت «إمباور» مرارًا وتكرارًا التزامها بالاستثمار في حلول أكثر استدامة ومن خلال مشاركة خبراتها مع أعضاء الجمعية من جميع أنحاء العالم».

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