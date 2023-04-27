طيران الإمارات تعيّن 900 طيار منذ بداية 2022

المصدر: دبي- البيان

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كشفت طيران الإمارات عن أنها قامت بتعيين أكثر من 900 طيار منذ بداية 2022 ، وبمناسبة اليوم العالمي للطيارين، حيت الناقلة طيّاريها ذوي المهارات والكفاءة العالية، لمساهماتهم في السفر العالمي وعملياتها، في وقت تواصل جهودها لاستقطاب مزيد من الطيارين للعمل لديها، برتبة قبطان وطيار مساعد (ضابط أول).

وعندما أطلقت طيران الإمارات عملياتها يوم 25 أكتوبر 1985، كان الطيارون ضمن صفقة الطائرتين المستأجرتين من الخطوط الجوية الباكستانية.

أما اليوم، فإن مجتمع الطيارين في طيران الإمارات، يضم نحو 4000 محترف من 111 جنسية، منهم 400 مواطن إماراتي. وكان أول طيار إماراتي قد التحق بالعمل لدى طيران الإمارات كمتدرب في عام 1986، وتقاعد قبطاناً بعد مسيرة حافلة دامت 20 عاماً.

تطور ونمو

وطور مئات الطيارين مكانتهم الوظيفية مع طيران الإمارات، وواكبوا نموها جنباً إلى جنب. ونحو 40 % من طياري الإمارات مستمرون بالعمل لأكثر من 10 سنوات.

ولدى الناقلة حالياً 1380 طياراً يعملون منذ ما يتراوح بين 10 أعوام و19 عاماً، و173 يخدمون منذ ما بين 20 و 29 عاماً، و5 طيارين أتموا 30 عاماً.

وانضم الطياران الأطول خدمة إلى طيران الإمارات في نفس اليوم من عام 1989، أي منذ أكثر من 34 عاماً.

900 طيار جديد

ومع ارتفاع معدلات الطلب على السفر، تواصل طيران الإمارات تعزيز شبكتها، وتستعد لاستلام طائراتها الجديدة الإيرباص A350، اعتباراً من منتصف 2024، وتواصل طيران الإمارات تنمية مجتمعها، من خلال حملات التوظيف المستمرة. وقد استقبلت منذ بداية 2022 أكثر من 900 طيار جديد في برامج التوظيف.

ومع استثمارات طيران الإمارات المستمرة، يقود طياروها واحداً من أحدث الأساطيل في العالم، يتكون حالياً من 266 طائرة ذات جسم عريض، من طرازي إيرباص A380 أكبر طائرة تجارية، وطائرات بوينغ 777، التي تشكل العمود الفقري للأسطول.

ويجوب طيارو الإمارات أجواء العالم عبر القارات الست، وأكثر من 140 وجهة متنوعة، من سان فرانسيسكو إلى أوكلاند، وعبر جميع التضاريس، فوق الأنهار الجليدية والغابات والأودية والمستنقعات والجبال، وحتى القطب الشمالي.

تدريب وتوظيف

وطيران الإمارات رائدة في تدريب الطيارين، حيث تدير في دبي منشأة تضم حالياً 10 أجهزة طيران تشبيهي كاملة الحركة FFS، لطائرات A380 و777.

وتستثمر طيران الإمارات في برامج تدريبية قوية، وقائمة على الأدلة، بإشراف مدربين ذوي خبرات عالية في بيئات مصممة خصيصاً.

وهذا يضمن أن يجد الطيارون أن قيادة أسطول الناقلة تشكّل تحدياً مهنياً وممتعاً ومثيراً. ويعمل فريق التدريب على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع، ويدير جميع الدورات التدريبية.وتستثمر طيران الإمارات نحو 500 مليون درهم في بناء منشأة جديدة ومتقدمة لتدريب الطيارين، تقوم على مساحة 63318 قدماً مربعة.

ومن المقرر افتتاحها في مارس 2024. وستضم المنشأة 6 أجهزة طيران تشبيهي كاملة الحركة FFS، لأسطولها المستقبلي، بما في ذلك طائرات إيرباص A350 والبوينغ 9-787.

ويستمتع أفراد مجتمع الطيارين الأجانب في طيران الإمارات، بالعيش والعمل في بيئة آمنة ومتعددة الثقافات، مع زملاء من أكثر من 170 جنسية، تعكس واقع دبي ودولة الإمارات.

ويحصل الطيارون على رواتب مجزية، معفاة من الضرائب، وسكنى راقية. وبعد حملة ترويجية ناجحة لتوظيف الطيارين في هونغ كونغ وسنغافورة خلال مارس وأبريل، تعقد طيران الإمارات جلسة إعلامية عبر الإنترنت، ضمن حملات التوظيف الأربعاء 10 مايو الساعة 1 ظهراً بتوقيت دبي.

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