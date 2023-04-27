سلطة دبي البحرية توقع اتفاقية مع مجموعة «المسعود» لتسهيل تسجيل الوسائل البحرية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إم تي إم» البحرية التابعة لمجموعة «المسعود» لتسهيل إجراءات تقديم خدمات تسجيل الوسائل البحرية للمتعاملين.

وقع الاتفاقية من جانب سلطة دبي البحرية الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، ومن جانب شركة «إم تي إم» البحرية باسم وظائفي، المدير العام للشركة.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في إنشاء نافذة موحدة يتم من خلالها القيام بعملية إجراءات تسجيل وترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، وذلك في سبيل تعزيز العمل المشترك في هذا النطاق، حيث سيكون بإمكان المتعامل شراء الوسيلة البحرية من المنافذ المختلفة لشركة «إم تي إم» البحرية وتسجيلها من خلالهم مباشرة عبر نظام سلطة دبي البحرية الإلكتروني وضمن إطار قانوني تحكمه الاتفاقية المبرمة.

وأوضح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم أنه وفقاً لرؤية واستراتيجية سلطة دبي البحرية بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

فإن توقيع الاتفاقية مع شركة «إم تي إم» البحرية التابعة لمجموعة «المسعود» يسهم في تحقيق التوجهات الحكومية بشأن تسهيل إجراءات المتعاملين، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير أفضل تجربة لكل متعامل مع حكومة دبي.

وأوضح أن تسجيل وترخيص الوسائل البحرية يتم بعد التحقق من استيفائها للمواصفات الفنية المعتمدة بغرض التأكد من التزامها بتطبيق المعايير والاشتراطات والأنظمة لضمان سلامة مستخدمي الوسائل البحرية إلى جانب التحقق من تطبيق الاشتراطات البيئية للمحافظة على سلامة الموارد الطبيعية.

وأكد حرص السلطة على العمل بشكل وثيق مع الشركاء لتحقيق توجهات السلطة بشأن تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في دبي عن طريق تعزيز سبل التعاون بين جميع الجهات المعنية وبدعم جميع الإمكانيات والآليات المطلوبة.

ومن جهته، أكد باسم وظائفي، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والمثمر مع سلطة دبي البحرية فيما يتعلق بخدمات تسجيل وترخيص الوسائل البحرية، مضيفاً أن مجموعة «المسعود» تتطلع إلى تحسين وتبسيط الإجراءات بهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة بما يعود بالنفع إزاء رضا وسعادة المتعاملين.

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