مبيعات عقارات دبي تتجاوز 112 مليار درهم منذ بداية 2023

المصدر: دبي - بشار باغ

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واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي مع زخم متصاعد، مسجلاً مبيعات 112.8 مليار درهم منذ بداية العام الجاري ولغاية أمس، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 53.2 % مقارنة مع أول 4 أشهر من عام 2022 والتي شهدت تسجيل مبيعات بقيمة 73.6 مليار درهم.

واستناداً إلى المتوسط اليومي للتداولات، من المتوقع بأن تكسر المبيعات حاجز الـ 115 مليار درهم مع انقضاء آخر يومي تداول من الشهر الجاري. وبلغت الرهونات العقارية المسجلة من 1 يناير لغاية 26 أبريل 39.3 مليار درهم والهبات 9.2 مليارات درهم، ليصل إجمالي التصرفات العقارية المسجلة منذ مطلع 2023 حتى يوم أمس 161.3 مليار درهم.

توزيع الأشهر

وبلغت مبيعات العقارات في شهر يناير 27.9 مليار درهم، وسجل فبراير مبيعات بقيمة 26.6 مليار درهم، وارتفعت المبيعات في مارس إلى 34.1 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المبيعات منذ بداية أبريل لغاية يوم أمس 23.9 مليار درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد تم تسجيل 38114 صفقة بيع للعقارات منذ 1 يناير لغاية 26 أبريل، تضمنت 29593 وحدة بقيمة 57.2 مليار درهم، بالإضافة إلى 3602 مبنى بقيمة 9.7 مليارات درهم و 4919 قطعة أرض بقيمة 45.5 مليار درهم.

وسجلت العقارات المنجزة 18687 صفقة بيع بقيمة 69.9 مليار درهم، تضمنت صفقات بيع لـ 12786 وحدة سكنية و991 مبنى و4910 قطع أرض. سجلت مبيعات العقارات على الخريطة 19427 صفقة بيع بقيمة 42.8 مليار درهم، وشملت صفقات بيع لـ 16807 وحدات سكنية و2611 مبنى و9 أراضٍ.

3 صفقات مليارية

وشهدت دبي منذ بداية العام الجاري تسجيل 3 صفقات مليارية، تصدرتها صفقة بيع أرض بقيمة 3.8 مليارات درهم في منطقة «مقطرة»، بالإضافة إلى قطعتي أرض في دبي كريك هاربور بقيمة 1.5 مليار درهم لكل منهما.

كما سجلت دبي أكبر صفقة بيع لشقة سكنية بقيمة 410 ملايين درهم في برج بولغاري لايتهاوس في جزيرة جميرا باي. وشهدت نخلة جميرا أكبر قيمة للمبيعات مقارنة بباقي المناطق خلال هذه الفترة.

حيث سجلت مبيعات بقيمة 8.22 مليارات درهم قيمة 943 صفقة مبيع، تلتها دبي كريك هاربور بـ 8.21 مليارات درهم قيمة 2149 صفقة مبيع، وحلت الخليج التجاري في المرتبة الثالثة بمبيعات تجاوزت 7.5 مليارات درهم قيمة 3287 صفقة مبيع.

وجاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الثالثة بـ 5.5 مليارات درهم قيمة 1386 صفقة مبيع تلتها الحبية الخامسة في المرتبة الرابعة بـ 4.9 مليارات درهم قيمة 1596 صفقة.

وجاءت منطقة مرسى دبي في المرتبة الخامس بـ 4.5 مليارات درهم قيمة 574 صفقة مبيع. وسجلت منطقة قرية جميرا الدائرية أكبر عدد من صفقات بيع العقارات منذ بداية العام الجاري بـ 4383 صفقة قيمتها تجاوزت 4.2 مليارات درهم.

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