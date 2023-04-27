3.4 مليارات درهم التصرفات العقارية بعجمان في الربع الأول

المصدر: عجمان – وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الأول من العام الجاري 3.4 مليارات درهم. وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن عدد التصرفات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 2630 بنسبة نمو 6.25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022..

فيما بلغ حجم التداول 1.87 مليار درهم من إجمالي 1859 عملية تداول.

وأوضح المهيري أن التقرير الربع سنوي للتصرفات العقارية سجل 555 عملية رهن بقيمة 761 مليون درهم خلال نفس الفترة فيما حافظ القطاع العقاري في عجمان على معدلاته الإيجابية وحقق نتائج استثنائية بفضل تنوع فرص الاستثمار وتزايد الطلب على العقارات، لا سيما خلال شهر فبراير. فقد بلغت قيمة التصرفات العقارية 1.4 مليار درهم بنمو قدره 34% مقارنة بشهر يناير الماضي.

وعزا ذلك إلى التأثير المباشر لمعرض عجمان للاستثمار العقاري، والذي شهد إبرام 75 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 44.2 مليون درهم على مدار الأيام الثلاثة للمعرض.

وأشار المهيري إلى أن مشروع «مدينة الإمارات» تصدر قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان 1» و«أبراج الهورايزون»، كما جاء «حي الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و«الباهية»، فيما شهدت منطقة «الحليو 2» أعلى قيمة مبايعة بـ 65 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز