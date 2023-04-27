مجمع جديد في «داماك لاجونز»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت داماك العقارية، إطلاق مجمع جديد ضمن مجتمع داماك لاجونز، الذي يُعدُّ ثالث وأحدث مجتمع رئيسي للشركة.

ويُعد «ميكونوس» المجمع العاشر في مجتمع داماك لاجونز، إذ يُشكل بذلك إضافة إلى المجمعات التسعة الحالية، وهي: سانتوريني، وكوستا برافا، ونيس، وبورتوفينو، وفينيسيا، ومالطا، ومونت كارلو، وماربيّا، وإبيزا.

قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: «يشهد مجتمع داماك لاجونز تطوراً متسارعاً وبدأت تتضح معالمه يوماً بعد يوم، ونحن نفخر بتحقيق هذا التقدم.

ومن المقرر أن يزخر مجمع ميكونوس بالمزايا المعمارية التي تشتهر بها مقاطعة سيكلادس اليونانية من خلال إضفاء لمسات معاصرة. ومجتمع داماك لاجونز هو ثالث مجتمع رئيسي لشركة داماك العقارية في دبي.

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