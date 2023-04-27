«متروبوليتان كابيتال» تسجل 1.2 مليار درهم مبيعات في الربع الأول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية التابعة لمجموعة متروبوليتان وصول قيمة مبيعاتها العقارية في الربع الأول من العام 2023 إلى أكثر من 1.2 مليار درهم.

واقتربت قيمة الصفقات العقارية التي سجلتها الشركة في أبوظبي خلال الربع الأول فقط من إجمالي قيمتها في 2022 بأكمله، والذي شهد مبيعات بقيمة 1.6 مليار. وتجاوزت مبيعات فبراير 400 مليون درهم، بينما وصلت في مارس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مع عند 600 مليون.

وينحدر معظم المشترين من دول أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا والمملكة المتحدة ورابطة الدول المستقلة والهند.

وقال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: لم يكن قطاع العقارات فائقة الفخامة موجوداً في الماضي، إلا أننا نشهد الآن توافر هذه الفئة من العقارات في السوق.

ويقدم المطورون منتجات فائقة الجودة تجذب اهتماماً كبيراً من أثرياء من جميع أنحاء العالم. وسجلت الشركة زيادة في مبيعاتها على الخارطة بنحو أربع مرات، بينما زادت مبيعات السوق الثانوية 20% في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2022.

وشهدت الشركة زيادة في مبيعات العقارات الفاخرة بنسبة 100%، على خلفية إطلاق مشروع جزيرة رمحان، والاستمرار بأعمال الإنشاءات في مشاريع «سي لا ڤي»، بما في ذلك مشروع السعديات غروف، والجرف وغيرها.

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