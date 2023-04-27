«عزيزي» تدخل في شراكة مع «بيري» الألمانية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، إبرام شراكة مع «بيري إل إل سي»، الشركة الألمانية المصنعة والموردة لأنظمة قوالب صب الخرسانة والسقالات، لمشروعها «بيتش فرونت 1» في ريفيرا بمدينة محمد بن راشد.

وكانت «بيري» قد تأسست كشركة عائلية في العام 1969 في مدينة فيبينهورن بألمانيا. وتعد رائدة منذ ما يقرب من 50 عاماً في تكنولوجيا قوالب صب الخرسانة والسقالات، حيث يأتي نجاحها من التزامها بتلبية رغبات العملاء واحتياجاتهم والحرص على تجاوزها.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: إن العمل مع «بيري» كمورد لقوالب صب الخرسانة وأنظمة السقالات لمشروعنا «بيتش فرونت 1» في ريفيرا يدفعنا نحو المزيد من الإنجاز،.

ويوفر مشروع «بيتش فرونت» ثلاثة مبانٍ سكنية يبلغ ارتفاع كل منها 14 طابقاً، وتشتمل مجتمعة على 252 استوديو، و84 شقة من غرفة واحدة، و84 شقة من غرفتين، و19 مساحة لمحلات التجزئة، بإجمالي 439 وحدة.

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