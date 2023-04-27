استكمال عملية الصيانة الشاملة لـ «بروج 2» بسواعد إماراتية

المصدر: أبوظبي – وام

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أنجزت شركة بروج للبتروكيماويات، الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمميزة لخدمة العديد من القطاعات الصناعية، بسواعد إماراتية عملية الصيانة الشاملة لمصنعها «بروج 2» في مدينة الرويس الصناعية لتعزيز عمليات الإنتاج وتمكين المنشأة من العمل على النحو الأمثل للدورة التشغيلية التالية خلال السنوات الخمس القادمة.

بدأت عمليات الإنتاج للمرة الأولى في مصنع بروج الأول «بروج 1» في 2001 بطاقة إنتاجية بلغت 450.000 طن سنوياً، ثم ما لبثت أن عززت الشركة في عام 2005 إنتاجها برفعه إلى 600.000 طن سنوياً.

وفي 2010 بدأت بروج تشغيل مصنعها الثاني «بروج 2» الذي ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة إلى 2 مليون طن سنوياً من البولي أوليفينات (البولي إيثيلين والبولي بروبيلين) القائمة على تقنية بورستار.

ورغبة من الشركة في زيادة قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على حلولها المميزة من البولي أوليفينات، أنشأت بروج في 2015 مصنعها الثالث «بروج 3» الذي رفع طاقتها الإنتاجية إلى 4.5 ملايين طن سنوياً، تلا ذلك تشغيل وحدتها الخامسة الجديدة للبولي بروبيلين في مطلع 2022 التي ساهمت بدورها في رفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين طن من البولي أوليفينات سنوياً.

وأكد د. سيف الحجري، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الصيانة في بروج، أن الطاقة الإنتاجية لمجمع بروج للبتروكيماويات في زادت بنسبة تجاوزت 10 أضعاف خلال 20 عاماً وذلك لتلبية الطلب المتزايد على حلول ومنتجات الشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

التزام

وأشار إلى أن أكثر من 6000 موظف ومقاول، بما في ذلك عدد كبير من المهندسين والمديرين الإماراتيين، قد شاركوا في مشروع الصيانة الشاملة لمصنع «بروج 2».

حيث أمضوا ما يزيد على 1.84 مليون ساعة عمل آمنة مع الالتزام الكامل بقواعد الصحة والسلامة والبيئة تعزيزاً لاستمرارية أعمال الشركة.

أولوية

من جانبه، أكد سالم البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات المصانع (البولي أوليفينات) في بروج الالتزام بقواعد الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100% أولوية رئيسية في بروج إذ تعمل الشركة على تدريب موظفيها بانتظام على تنفيذ أكثر الممارسات أماناً في هذا القطاع.

وأوضح أنه قبل البدء في مشروع الصيانة تم إجراء أكثر من 1800 جلسة مشاركة جماعية في مجال الصحة والسلامة والبيئة كما تم تسلم 600 شهادة تقدير للصحة والسلامة والبيئة.

نجاح

وقال إن من الأمثلة المهمة على المساهمة الناجحة لموظفي بروج الإماراتيين في مشاريع الصيانة الشاملة لمصانع الشركة كانت أمينة حسن الحوسني، مهندسة الصيانة الميكانيكية، التي تعد أول موظفة إماراتية يتم تعيينها كقائدة مشروع لمشروع الصيانة الشاملة لمصنع «بروج 2».

وكانت أمينة الحاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية انضمت إلى بروج في 2019 ولعبت دوراً مهماً في استكمال بعض الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها بنجاح بمشروع الصيانة، حيث أظهرت مهارات قيادية رائعة أثناء تعاونها مع زملائها.

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