«حديد الإمارات أركان» تدرس شراء حصة في تيسن كروب للصلب

المصدر: لندن - رويترز

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة حديد الإمارات أركان، تدرس إمكانية الاستثمار في تيسن كروب لأعمال الصلب، وقد تقدم عرضاً رسمياً في الأشهر المقبلة.

ونقلت بلومبرج اليوم الأربعاء عن مصادر مطلعة على الأمر قولها إن أحد الخيارات المطروحة هو استحواذ شركة حديد الإمارات أركان على حصة أقلية في تيسن كروب للصلب في إطار شراكة تجارية.

وأضافت أن الشركة الخليجية ستصنع منتجات تعمل بالطاقة المتجددة قبل شحنها إلى ألمانيا، حيث يمكن لشركة تيسن كروب استخدامها في صناعة السيارات.

وبحسب تقرير بلومبرج، أبدت شركة جيه.إس.دبليو الهندية وشركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز اهتمامهما بأعمال الصلب في تيسن كروب في الأشهر الماضية.

ولم ترد كل من حديد الإمارات أركان وسي.في.سي وجيه.إس.دبليو جروب حتى الآن على طلبات للتعليق. وأحجمت تيسن كروب عن التعليق على التقرير.

كما أجرت تيسن كروب محادثات أولية مع شركات لإدارة الأسهم الخاصة حول بيع حصة أقلية في أعمال الأنظمة البحرية التابعة لها، حسبما أفادت بلومبرج.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استقالت مارتينا ميرز من منصب الرئيس التنفيذي لشركة تيسن كروب. وميرز هي من أطلقت إصلاحاً رئيسياً للتكتل الصناعي الألماني.

وسيكون ميجيل أنجيل لوبيز بوريجو، الذي من المتوقع أن ينضم إلى الشركة في الأول من يونيو، الرئيس التنفيذي الرابع في أقل من خمس سنوات لمحاولة تبسيط هيكلها الصناعي، والذي يشمل أيضاً تجارة الغواصات وقطع غيار السيارات.

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