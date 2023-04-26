مهرجان «وات ذا فوود» يجمع رواد الأعمال في دبي 6 مايو

المصدر: دبي - البيان

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أعلن السركال أفنيو عن تنظيم مهرجان «وات ذا فوود» (what the food) الذي يقام يومي 6 و7 مايو المقبل، وذلك بالتزامن مع اختتام مهرجان دبي للمأكولات 2023.

ويجمع المهرجان عدداً من أفضل رواد الأعمال في قطاع الأغذية، والطهاة وخبراء الطعام، ومجموعة من المبادرات المحلية، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من أكشاك الطعام التي تقدم نكهات متنوعة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، سيكون جمهور السركال أفنيو على موعد مع مجموعة من الورش التدريبية، والجلسات الحوارية، والفعاليات، والأنشطة المتنوعة التي يقدمها أبرز خبراء الطعام والطهي في دبي، وتضيء على جوانب مختلفة من هذا المجال في المنطقة.

وفي هذا الإطار، سيقدم كل من الشيف جيوفاني ليدون والمصورة أندريا ساليرنو ورشاً تدريبية احترافية تبرز طرق تصوير الطعام وتقديمه بصور مبتكرة، كما سيشهد المهرجان أيضاً جلسات نقاش وحوارات مع الشركات المحلية، وخبراء الطعام والتغذية والصحة، ومع بعض أبرز المطاعم الموجودة في السركال أفنيو.

كما سيشهد المهرجان على مدار يومين تنظيم سلسلة ورش تفاعلية يمكنها أن تلفت أنظار محبي الطهي في البيوت، ففي الوقت الذي ستشرح فيه موزة المطروشي في ورشة صنع الزبدة طرق مزج الأعشاب مع بعض النكهات المحلية، ستقدم «مطبخ هيا» مهارة لف ورق العنب بأساليب مختلفة، فيما يتولى راشد المهيري تعليم الصغار أسرار تجهيز طاولات السفرة وتقديمها بطرق مبتكرة.

وللمهتمين بطرق الغذاء الأخلاقي، يمكنهم الانضمام إلى جيمي في ورشة زراعة الخضروات المنزلية، فيما سيتبادل يزن القضماني مع الحضور مجموعة من الأفكار حول طرق الزراعة العضوية بناءً على تجربته مع مزرعة الإمارات البيولوجية.

كما يمكن لزوار المنطقة الاستفادة من النصائح التي يقدمها لهم دانيال سولومن، الشريك المؤسس لشركة EreoGo حول الطرق المثلى للتخلص من هدر الطعام.

مساحة واسعة خصصها المهرجان لعشاق الطعام والمهتمين بهذا المجال، فسيقدم فريق Karak Nights حوارات مع رواد الصناعة وخبراء القطاع الغذائي للاستفادة مما يقدمونه من نصائح ومعرفة تتعلق بهذا القطاع الحيوي، فيما ستتولى مجموعة كوتشينا ديل سول Cucina del Sul ملء أروقة السركال أفنيو بدءاً من الساعة الخامسة عصراً، بأكشاك الطعام التي ستقدم ضمن قوائمها وجبات بقيمة 10 دراهم.

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