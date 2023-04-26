1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 451 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 384.67 مليون درهم و416 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 819.39 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 131 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة أم الشيف وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 663.03 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 558.73 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 104.31 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 542 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 10 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 36.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة زعبيل الثانية بقيمة 5 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز