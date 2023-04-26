«آبل» تحدّث خرائطها لشوارع دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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شوهدت في مناطق مختلفة بدبي سيارات «آبل» وهي تجوب المدينة، بهدف تحديث تطبيق «خرائط آبل» في الإمارة. ووفقاً لبيان من الشركة، فقد بدأت عملاق التكنولوجيا عملية إعادة بناء الخرائط بدبي اعتباراً من الاثنين 17 أبريل، حتى 30 يونيو 2023.

وأكّدت «آبل»، لـ«البيان»، التزام الشركة بحماية خصوصية المستخدم أثناء جمع هذه البيانات، وكشفت الشركة أن صور الوجوه ولوحات الترخيص التي يتم جمعها ستخضع للرقابة قبل نشرها.

وطرحت «آبل» بالفعل تطبيق الخرائط الجديد في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وسنغافورة وغيرها، فيما ذكرت الشركة أنها «تعمل على تحديث التطبيق في دول جديدة كل عام، الذي سيزوّد المستخدمين بتجربة الخرائط الجديدة مع تنقل أفضل وتفاصيل أكثر ثراءً ومعلومات أكثر دقة عن الأماكن».

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، قطعت سيارات آبل ملايين الكيلومترات بمركباتها المزودّة بأحدث أجهزة التصوير المتطورة، بما فيها ماسح LiDAR الضوئي القادر على استشعار العمق عن بعد وقياس المسافة إلى الأشياء، وذلك لتطوير تطبيق الخرائط المتضمن في نظام تشغيل iOS.

وسيركّز فريق تطوير الخرائط بدبي خلال الأيام المقبلة على مسح شوارع الإمارة، فيما سيتم استخدام حقائب ظهر مجهزة خصيصاً لجمع المعلومات حول المناطق المحصورة للمشاة فقط.

وأضافت الشركة في تصريحها: «تجري آبل مسوحات أرضية بواسطة المركبات في جميع أنحاء العالم لجمع البيانات بهدف تحسين خرائط آبل ودعم ميزة «تعرّف على ما حولك» Look Around. وقد تستخدم عمليات مسح المركبات معدات مثبتة على السطح الخارجي للمركبات بالإضافة إلى أجهزة «آيفون» أو«آيباد»، أو غيرها من الأجهزة داخل المركبات. وذكرت الشركة: قد نقوم بشكل دوري بإعادة التصوير وجمع البيانات في بعض هذه المواقع بهدف الحصول على خرائط محدثّة وعالية الجودة. نحن ملتزمون بحماية خصوصية الجميع أثناء إجراء تلك المسوحات.

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