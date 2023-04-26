«الاتحاد العقارية» تبيع أصولاً بمليار درهم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة الاتحاد العقارية، الخبر المتداول في وسائط الإعلام، بخصوص بيعها أصولاً بقيمة مليار درهم.

وبحسب بيان لسوق دبي المالي، أوضحت الشركة أن الخبر المتداول مدرج ضمن خطة معالجة الخسائر المتراكمة التي تم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2023.

ودعت الشركة المساهمين إلى متابعة إفصاحاتها الرسمية في موقع سوق دبي المالي.

يشار إلى أن شركة الاتحاد العقارية كانت قد أعلنت أخيراً خطتها للتعافي، التي تهدف لخفض الخسائر المتراكمة من 67.63% إلى 49.72% من رأس مالها البالغ 4289.5 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز