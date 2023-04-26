«إي آند» تبحث إعادة هيكلة مجلس إدارة «فودافون» البريطانية

المصدر: (لندن - بلومبرغ)

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ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن شركة «اتصالات من إي آند»، أكبر مساهم في «فودافون»، باشرت محادثات مع مجموعة الاتصالات البريطانية، بشأن تشكيل مجلس إدارتها.

وقالت شركة الاتصالات الإماراتية في بيان تنظيمي في وقت متأخر، أول من أمس، إنها بدأت المناقشات في 12 أبريل الجاري حول أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، من أجل الانخراط في مجموعة متنوعة من القضايا في فودافون.

كان سهم فودافون قد ارتفع 0.9% إلى 90.50 بنساً، في تداولات لندن الصباحية، أمس، بعد انخفاض مطرد لفترة طويلة، كافحت خلالها الشركة لإرضاء المستثمرين بمحاولات تبسيط الأعمال، وبيع الأصول.

وأضافت «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة: إن «اتصالات من إي آند»، التي تنوي زيادة حصتها في فودافون إلى 15% استكشفت أيضاً استثماراً محتملاً في مجموعة «فوداكوم» المحدودة - الذراع الأفريقية لـ«فودافون».

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