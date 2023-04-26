تعيينات جديدة تشمل رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة «سلامة»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»؛ أكبر مزود لحلول التكافل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، أمس، تعيين رئيس ونائب لرئيس مجلس إدارتها، إضافة إلى اختيار أعضاء المجلس لدورة تمتد ثلاث سنوات مقبلة. وقد تم اتخاذ هذه القرارات على هامش اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

والذي شهد أيضاً تعيين أول امرأة في مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين. وتم في الاجتماع انتخاب المجلس سعيد الهاجري رئيساً لمجلس الإدارة ومحمد الشحي نائباً لرئيس مجلس الإدارة. وإضافة إلى ذلك يضم المجلس في عضويته فريح القبيسي، وسعيد القاسمي، وأحمد السادة، وأجيت جوشي، ومها الفهيم.

ويأتي تعيين أول امرأة في مجلس إدارة شركة سلامة علامة فارقة في تاريخ الشركة، ويمثل انعكاساً لجهود دولة الإمارات لتعزيز التنوع وتمكين المرأة في المناصب الإدارية العليا. ويمتلك سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة، خبرات تمتد أكثر من 27 عاماً في مجالات التمويل الدولي.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية لشركة «سلامة» هذا العام انتهاء فترة رئيس مجلس الإدارة السابق، جاسم الصديقي باحتسابه عضواً في مجلس إدارة الشركة، والذي قرر عدم إعادة ترشيح نفسه لدورة إضافية.

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