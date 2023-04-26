«دبي التجاري» و«سالك» يقودان مكاسب سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل مؤشر سوق دبي ارتفاعه بنسبة 0.23%، أمس، في ثانية جلسات الأسبوع، عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، ليبلغ مستوى 3506.38 نقاط.

وقاد سهما «دبي التجاري» و«سالك» مكاسب 13 شركة بسوق دبي، وارتفعا بنسبة 5.2% و3.45% على التوالي.

وشهد سوق دبي المالي، بختام الجلسة، محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق، وبمقدمها سهم «تيكوم» الذي بلغ سعر 2.44 درهم، ليرتفع بنسبة 2.09%، وإعمار للتطوير، الذي سجل 6 دراهم، وزاد بنسبة 0.84%، وارتفع إمباور 0.58%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات، بسيولة 85.77 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير»، جاذباً أكثر من 56 مليون درهم، ثم «إمباور»، بسيولة 28.85 مليون درهم.

7 مليارات سيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 7 مليارات درهم إلى رأس مالها السوقي، مدعومة بعمليات شرائية، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقار والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.37 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين، إلى 3.38 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.770 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و612.09 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وحقق السوقان مجمل 19 ألف صفقة، شملت 400.3 مليون سهم. وتوزع مجمل الأسهم المتداولة بواقع 159.47 مليون سهم في سوق دبي، و240.9 مليون سهم في سوق أبوظبي.

وبلغ مجمل السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.57 مليار درهم، بختام الجلسة، توزعت بين 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي، و349 مليون درهم في سوق دبي.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9646.47 نقطة، متراجعاً هامشياً بنسبة 0.08%.

وشهد سوق أبوظبي قفزة لسهم البنك العربي المتحد الذي ارتفع بنسبة 9.64% وأدنوك للغاز 4.13%، وموانئ أبوظبي 2.19%، وبرجيل القابضة 0.91%، والدار العقارية 0.75%، وألفا ظبي 0.74%. واجتذب سهم «العالمية القابضة»، سيولة 277.89 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً أكثر من 136.59 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «موانئ أبوظبي» نحو 104.23 ملايين درهم.

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