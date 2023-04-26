وكالة أنباء الإمارات شريكاً إعلامياً لملتقى الاستثمار

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أعلن ملتقى الاستثمار السنوي عن التعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» بصفتها شريكاً إعلامياً رئيساً للنسخة الـ12 من الملتقى الذي يعقد في أبوظبي في الفترة من 8 حتى 10 مايو، تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار..

فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار»، وذلك بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وقال علي السعد نائب المدير العام بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات «وام» إن التعاون مع ملتقى الاستثمار السنوي يأتي في إطار حرص وكالة أنباء الإمارات «وام» على نقل الإنجازات الوطنية الاقتصادية إلى العالم عبر رسالة إعلامية موثوق بها وهادفة تعكس التقدم والتطور الحضاري الذي تشهده الإمارات عبر موقعها الراسخ مركزاً اقتصادياً عالمياً يحظى باهتمام دول العالم أجمع.

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