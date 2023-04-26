«الشارقة لريادة الأعمال» يروي تجارب الناجحين

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أطلق «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» بودكاست «باكستيج باس» Backstage Pass، الذي يقدم محتوى معرفياً يدعم مسيرة رواد الأعمال وتطويرها، ويعرض تجارب ملهمة للساعين لإحداث تأثير إيجابي في العالم، حيث يكشف عن جديد حلقاته مرتين في الأسبوع على مختلف منصات البث الصوتي، «آبل»، و«سبوتيفاي»، و«جوجل».

وأعلن المهرجان أن البودكاست تصدر البرامج المتخصصة في عالم ريادة الأعمال على منصة «آبل بودكاست»، محققاً نجاحاً جماهيرياً كبيراً، يعكس رؤيته وتفرد محتواه وثراءه، إذ يأتي البودكاست ضمن استراتيجيته المهرجان الرامية لتمكين رواد الأعمال، وإلهامهم لصناعة التغيير وإحداث التأثير الإيجابي في المنطقة والعالم. ويقدم البودكاست للمستمعين فرصة التعرف على كواليس تجربة «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، حيث يتضمن مجموعة من الحوارات والنقاشات الملهمة مع نخبة من المتحدثين والمتخصصين في قطاع الأعمال من داخل دولة الإمارات وخارجها.

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