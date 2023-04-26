تمويل جديد لشركة إيفردوم الإماراتية للميتافيرس

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت إيفردوم Everdome، مشروع العالم الافتراضي الأكثر واقعية على الإطلاق، عن موافقة شركة جيم ديجيتال ليميتد على زيادة استثمارها في المشروع إلى 60 مليون دولار.

وتعد جيم ديجيتال شركة استثمار في الأصول الرقمية. وتتخذ من جزر البهاما مقراً لها، وتعمل الشركة باستمرار على دعم وهيكلة والاستثمار في العملات الرقمية الخدمية المدرجة ضمن أكثر من 30 منصة تداول حول العالم.

وفي أغسطس من العام الماضي، قدمت جيم استثماراً قدره 10 ملايين دولار إلى ايفردوم. وتأتي خطوة زيادة حجم الاستثمار في أعقاب التغيير الذي شهدته ايفردوم مؤخراً في إدارتها العليا مع تعيين جيرمي لوبيز في منصب رئيسها التنفيذي.

وسيكون تركيز استثمار جيم الجديد منصباً على مواصلة تطوير المشروع مع انتقال إيفردوم نحو مرحلة جديدة لتوسيع وتطوير عالمها الافتراضي.

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