تضاعف نمو المساحات والمنشآت المؤجرة بالمناطق الحرة لمطارات أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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حققت المناطق الحرة التابعة لمطارات أبوظبي، معدلات نمو قياسية، وبنسب مضاعفة لمختلف المساحات المؤجرة خلال الفترة الماضية، وبرزت كونها وجهة مفضلة تستقطب الشركات العالمية الرائدة على الصعيدين المحلي والعالمي في مختلف القطاعات.

ووقعت المناطق الحرة لمطارات أبوظبي عقود تأجير لمساحات تصل إلى 163,5 ألف متر مربع في مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، وقد تضمنت هذه المساحات المنشآت التجارية وأراضي التطوير والمكاتب الإدارية، وبذلك تكون المناطق الحرة قد نجحت بنسبة تجاوزت 256% في زيادة التأجير من العقود الجديدة.

وقال المهندس جمال الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تؤكد النتائج الاستثنائية والأداء المتميز، خلال هذه الفترة، مكانة المناطق الحرة لمطارات أبوظبي الرائدة والمتنامية منذ تأسيسها كونها بيئة أعمال تنافسية ومركزاً حيوياً في إمارة أبوظبي والدولة، وستستمر المناطق الحرة لمطارات أبوظبي في تفعيل دورها لدعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي».

وارتفع عدد الشركات المسجلة ضمن محفظة المناطق الحرة لمطارات أبوظبي بنسبة 45%، وبحسب التقرير فإن المناطق الحرة لمطارات أبوظبي شهدت ازدهاراً ملحوظاً في قطاعات معينة، حيث ارتفع عدد الرخص، التي تم إصدارها للمصنعين بنسبة 200%. بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد الجهات العاملة في مجال تقنية المعلومات بنسبة 133%.

وفي قطاع الطيران فقد ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 54%. وقال عادل الطاهري، نائب الرئيس للمبيعات وخدمات المناطق الحرة لمطارات أبوظبي: جاءت نتائج العام الماضي القياسية والنمو الملحوظ تأكيداً على حرصنا في مطارات أبوظبي على توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات،.

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