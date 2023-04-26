تعاون بين «اقتصادية أبوظبي» و«ويو بنك» لدعم نمو الشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، التي تقود جهود النمو الاقتصادي في الإمارة، و«ويو بنك»، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، أمس، تعاونهما لإحداث نقلة نوعية في أسلوب إدارة الموارد المالية والمدفوعات والعمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوفر هذه الشراكة الكثير من وقت العمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إمكانية التتبع السريع لعملية فتح الحساب، وتقديم خدمات مصرفية سهلة وسريعة، عبر تطبيق Wio Business.

وفي غضون أقل من 48 ساعة ستساعد «ويو» في فتح حسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وعرض الشؤون المالية لهذه الشركات في الوقت الأصلي، ما يتيح لهم اتخاذ قرارات تجارية واستثمارية أكثر استنارة، وبصورة سريع.

كما ستعمل Wio مع مكتب أبوظبي للمقيمين ومنصة أبوظبي للأعمال و«تم»- خدمات حكومة أبوظبي، لتوسيع الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، بما في ذلك الحلول المصرفية المبسطة والرقمية بالكامل، للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة معهم.

وقالت موزة الناصري، المديرة التنفيذية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: يأتي إبرام الشراكات مع الشركات والجهات الرائدة في القطاعات المختلفة.

ضمن جهودنا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص، التي توفرها منظومة الأعمال الحيوية والمرنة في أبوظبي. ويعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم الركائز الأساسية لاقتصاد أبوظبي، حيث يسهم بنسبة 36 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويوظف 46 % من القوى العاملة في القطاع الخاص بالإمارة.

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